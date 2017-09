»Čas prehitro teče, tempo je preveč intenziven, da bi bili šibki na katerem koli področju. Napredovali bodo samo tisti, ki bodo močni in pripravljeni na spremembe. Telesno in duševno. Tisti, ki bodo imeli v naši informacijski dobi prave informacije,« je prepričana diplomirana športna pedagoginja s štirinajstletnimi izkušnjami v poučevanju odraslih na področju zdravega življenja Polona Schmitzberger.

Informacije, kako doseči vrhunsko zdravje, biti mentalno močan in duševno stabilen, so zagotovo tisto področje, v katero se v prihodnosti najbolj splača investirati, meni strokovnjakinja za zdrav življenjski slog.

Ne le lepa embalaža

Z edinstveno kombinacijo moderne kineziologije in starodavnega medicinskega znanja, ki ga združuje s psihologijo in coachingom, že leta skrbi za dolgoročno preobrazbo na področjih telesa, uma in duha svojih varovancev, saj zna prodreti do vzroka za nastala neravnovesja. Tako bo tudi v teh dneh, ko se bo začel njen štirimesečni mentorski program za celostno transformacijo – Polonina gibalno-mentalna preobrazba.

»Ženske ne potrebujemo le čvrstih mišic in strogih diet. Precej pomembnejša je poglobljena obravnava našega telesa. Prav zato se vselej trudim, da kot mentorica slišim in razumem želje ter imam vpogled v notranji svet vadečih. Šele tako lahko skupaj odkrijemo vzroke za njihovo slabše počutje ali bolezenske simptome,« pravi sogovornica.

Njen sistematični program, ki bo potekal vse do decembra, obsega edinstveno kombinacijo sproščanja in odklapljanja od zunanjega sveta, vadbo za trening vsega telesa, ki upošteva telesne cikle in naravne bioritme (kombinacija pilatesa, joge, funkcionalnega treninga, zdrave hrbtenice) in se v veliki meri izvaja v naravi, ter vodene vizualizacije za odpravo podzavestnih vzorcev delovanja, ki nas vlečejo v prenajedanje in neaktivnost.