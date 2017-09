Slovenskim malim in srednje velikim podjetjem se odpirajo nove možnosti financiranja poslovanja. S podpisom sporazuma o upravljanju bo namreč Slovenski podjetniški sklad vstopil v novo naložbeno pobudo, imenovano srednjeevropski sklad skladov (CEFoF – Central Europe Fund of Funds), ki ga bo upravljal Evropski investicijski sklad (EIF) iz Luksemburga. Slednji je skupaj z vladami Slovenije, Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske ter njihovimi nacionalnimi agencijami oblikoval sklad, katerega cilj je povečati lastniške naložbe v mala in srednje velika podjetja.