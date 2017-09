Slovenski motokrosist Tim Gajser je prvo vožnjo dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP v nizozemskem Assnu končal s padcem in odstopom. Tudi v drugo je zmagal Herlings, Italijan Antonio Cairoli pa je po drugem mestu v prvi vožnji že dokončno potrdil skupno prvo mesto v tej sezoni in naslov svetovnega prvaka za sezono 2017. V drugi vožnji je vozil počasneje, se proti koncu prebil na visoko tretje mesto, nato pa popustil in končal kot šesti.

"V drugo sem vozil še bolje, bolje sem startal, res sem vesel zmage. Izredna hvala gre ekipi KTM, ki mi je vrhunsko pripravil motor. Kar dve zmagi pred domačimi gledalci, to je res krasno," je po zmagi dejal Herlings.

Irt je v prvi vožnji z 20. mestom osvojil točko, v drugi vožnji pa v prvem krogu še vozil na visokem 13. mestu, potem pa iz kroga v krog izgubljal pozicijo, bil na polovici dirke okrog 20. mesta, nato pa padel in odstopil.

Gajser je predzadnjo dirko sezone na zahtevnem terenu, na umetni mivkasti progi na dirkališču v Assnu, začel s sobotnim drugim kvalifikacijskim dosežkom in najhitrejšim časom na današnjem ogrevanju. Toda na dirki se ni razpletlo po njegovih željah. Štajerec je vožnjo končal v 13. krogu, ko je po napaki odletel prek krmila motorja in grdo padel, nanj pa se je zrušil še njegov motor. Slovenski dirkač, ki je prav v tej vožnji predal naslov svetovnega prvaka Cairoliju, je sicer nato še zapeljal na progo, a je nastop končal v boksih in v drugo ni nastopil.

Naslednja, zadnja dirka SP bo čez en teden v Franciji v kraju Villars sous Ecot.