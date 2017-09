Novo peč z najsodobnejšo tehnologijo, imenovano AOD konverter, so v SIJ Acroni Jesenice zagnali že konec aprila letos, včeraj pa so ob tem pripravili slovesnost. Najnovejša pridobitev je stala 30 milijonov evrov, z novo pečjo pa bolj ekonomično izdelujejo specialno nerjavno jeklo.

Medtem ko so doslej na leto proizvedli od 120.000 do 130.000 ton nerjavnega jekla, bi z novo tehnologijo lahko količino v prihodnjih desetih letih vsaj podvojili, je pred aprilskim zagonom nove peči dejal takratni direktor Slavko Kanalec . Roman Robič , tehnični direktor družbe SIJ Acroni, pa je bil navdušen nad hitrostjo izvedbe investicije: »Od podpisa pogodbe julija 2015 smo v manj kot dveh letih skupaj s partnerji dokončali izredno zahteven investicijski projekt, ki bo med drugim pomembno vplival na znižanje porabe energentov in s tem na okoljski odtis.«

Tri desetletja brez rdečega prahu

Jeseniški Acroni zaposluje več kot 1200 ljudi, v najboljših časih pa je jeseniška železarna zaposlovala kar 7200 ljudi, na delo so se vozili tudi s Primorskega. »Ko smo izgubili jugoslovanski trg, se je vse spremenilo. Naročil ni bilo dovolj in delovali smo s tretjinsko zmogljivostjo. Nismo hodili v službo, čakali smo pred radijskimi sprejemniki, saj so nas ob novem naročilu na delo klicali kar z objavo na lokalnem radiu,« se spominja nekdanji vodja Jeklarne 2 Leon Vidic.

Jeklarna 2 je letošnjo pomlad, tik pred zagonom nove peči na Jesenicah, zaznamovala 30-letnico delovanja. Priprava projekta gradnje sicer sega v leto 1977, gradbena dela so se začela sedem let pozneje, leta 1984. Januarja 1987 so dela po treh letih gradnje in montaže opreme končali. Po preizkušanju opreme je v petek, 13. marca 1987, ob 17.17 iz električne peči Jeklarne 2 pritekla prva šarža. V njej je bilo 73 ton taline, namenjene izdelavi navadnega konstrukcijskega jekla. »S takratno novo tehnologijo Jesenice niso bile več mesto rdečega prahu,« pravi tehnolog Emil Šubelj. V treh desetletjih so v novi jeklarni izdelali že okoli 8,7 milijona ton jekla, prav na obletnico začetka obratovanja pa so izdelali 90.000. šaržo, so se pohvalili.