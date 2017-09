Slednje so podkrepili s primeroma. Mariborčanka je na družbenih omrežjih ponudila v prodajo štiri vstopnice za domače tekme, dve za tekmo z Liverpoolom in dve za tekmo s Sevillo. Z neznancem sta se dogovorila za nakup in se v četrtek zvečer dobila na parkirišču v Ulici borcev za severno mejo. Z žensko je bil njen očim, s kupcem pa še en fant. Ogledala sta si vstopnice, nato pa z njimi v rokah stekla. Očim je stekel za njima in enega ujel, a se mu je uprl in ga porezal po roki. Vstopnice je seveda obdržal. Policisti so osumljenca včeraj prijeli, gre za 20 in 18 let stara mladeniča. Na podoben način je ostal brez vstopnice za ogled tekme z Liverpoolom tudi 43-letni Mariborčan. V ponedeljek je okoli 17.40 želel v Gregorčičevi ulici v Mariboru za 35 evrov prodati vstopnico neznancu. Ta jo je vzel in z njo stekel neznano kam. pk