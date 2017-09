Objavljeni podatki potrjujejo anketna pričakovanja

Vlagatelji pri ocenjevanju in analiziranju privlačnosti finančnih trgov pogosto spremljajo anketna pričakovanja, s katerimi skušajo oceniti prihodnje stanje posameznih gospodarstev. Pričakovanja so že dalj časa izjemna, kar velja praktično za vse regije. Pomembno je, da se anketna pričakovanja različnih deležnikov potrjujejo tudi z dejanskimi makroekonomskimi podatki. In aktualne objave kažejo prav to – nadaljuje se trend krepitve gospodarstev. Zadnja ocena rasti ameriškega bruto družbenega proizvoda v drugem četrtletju je bila precej nad prvotnimi napovedmi in tudi nad prvotno oceno. Dosežena triodstotna rast je najvišja po prvem četrtletju leta 2015, pomembno pa je, da je pri rasti velik delež prispeval potrošniški sektor. To pravzaprav ni presenetljivo, saj je ameriški trg dela še naprej trden. Res so bila pričakovanja za pretekli mesec še nekoliko višja, saj se je anketna brezposelnost povečala, tudi število novih delovnih mest je nekoliko zaostalo za pričakovanji. Še naprej raste povprečna urna postavka, kar je pomembno za doseganje želene inflacije. V evrskem območju je brezposelnost ostala na ravni preteklega meseca, tudi v Evropi potrošniki ponovno postajajo pomembno gonilo gospodarske rasti. Tudi zato bo Evropska centralna banka postopno začela spreminjati ohlapno monetarno politiko. Nanjo že dalj časa močno pritiska Nemčija, po izjavah prvega moža banke bodo guvernerji začeli razpravo na naslednjem sestanku, v oktobru. Obrestne mere bodo zagotovo še nekaj časa ostale nizke, večinsko pričakovanje je, da bo višanje postopno in počasno. Pričakovanja se izpolnjujejo tudi na Japonskem. Julijska rast trgovine na drobno je bila sicer nekoliko manjša kot v preteklem mesecu, vendar je močno presegla pričakovanja. Še naprej se krepi industrijska proizvodnja, ki dosega visoko rast od oktobra preteklega leta. Tudi trg dela ostaja stabilen, stopnja brezposelnosti pa je tradicionalno nizka.