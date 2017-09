Zaradi lanske nesmiselne širitve prve lige na 14 klubov (zaradi predhodnega kupčkanja glede Sehe) so v minuli sezoni iz nje izpadli kar štirje klubi (Slovenj Gradec, Hrastnik, Drava, Izola), iz 1. B lige pa sta napredovala Šmartno in Slovan. V boj za 27. naslov prvaka – doslej 21 lovorik za Celje, tri za Gorenje, po ena za že »pokojna« Cimos in Prule – bo letos krenilo deset klubov, ki bodo igrali po dvokrožnem sistemu. Najboljši štirje, ki se jim bodo pridružili še Celjani in Velenjčani, bodo igrali končnico za prvaka, v katero bodo prenesli vse točke iz rednega dela, prišleka iz Sehe pa jo bosta začela z enakim številom točk kot vodilni klub po rednem delu lige. Preostalih šest klubov bo igralo v končnici za obstanek.

Trenerji desetih klubov od skupno dvanajstih (manjkala sta koprski strateg Veselin Vujović zaradi zdravstvenih težav in mariborski Marko Šibila zaradi družinskih zadev) in po en igralec vsakega kluba so včeraj v Ljubljani predstavili cilje v novi sezoni. Slovensko prestolnico bo znova zastopal Slovan, ki pod vodstvom novega predsednika Krištofa Mlakarja uspešno pelje sanacijo kluba, sočasno pa imajo Ljubljančani tudi novega glavnega sponzorja (LL Grosist). »Glavni cilj je obstanek v ligi. Ker bo liga samo desetčlanska, bo kakovost še bolj skoncentrirana, liga pa zanimivejša,« pravi trener Bojan Čotar, podobno željo pa imajo tudi trenerji nekaterih drugih klubov.

V obratni trenerski smeri kot Markota je šel Robert Beguš, ki je ribniško klop zamenjal za škofjeloško. »Cilj je priti čim višje in uveljaviti čim več mladih igralcev. Članski ekipi smo priključili kar sedem igralcev iz mlajših selekcij, predvsem letnika 2000,« pojasnjuje Robert Beguš , zdaj trener lani petouvrščene Loke, spet najmlajše ekipe lige in le z enim tujcem. Beguš je tik pred začetkom priprav ostal brez Aljaža Panjtarja (odšel je v Celje, zamenjal ga je Črnogorec Lazar Pešić), najboljšega vratarja lige v minuli sezoni.

Vujović grozi Tamšetu in Babiću

V prejšnji sezoni četrtouvrščeni Koper je najpomembnejšo okrepitev dobil na trenerski klopi, na kateri je Zorana Jovičića zamenjal Veselin Vujović. »Vsi igralci so v redu, le Vujović ima zdravstvene težave,« je Črnogorčevo odsotnost komentiral kapetan Uroš Rapotec. A Vujović je že ob svoji inavguraciji izjavil: »Celje in Gorenje, ki sta favorita, a ne več tako izrazita kot nekoč, igrata v Sehi, zato v Kopru svoje realne moči ne bomo poznali do končnice. V njej se bomo trudili, da postanemo prvaki. Tudi če je nekdo boljši od mene, mu tega ne bi nikoli priznal.« Uvrstitve v končnico za prvaka si želijo tudi Maribor, Trimo in Ormož, ki so lani igrali zgolj v končnici za obstanek. Vsaj ponovitev šestega mesta načrtujejo v Krki, v taborih Celja in Gorenja pa seveda napovedujejo naslov prvaka.

Žal je tik pred začetkom sezone v ospredje spet stopila sodniška organizacija. Najprej je šef sodnikov Andrej Juratovec odstopil z vseh voljenih funkcij v RZS, ne pa tudi v sodniški organizaciji. Kmalu zatem ga je RZS po osmih letih odstavila kot šefa sodnikov (leto pred iztekom pogodbe, zato mu mora plačati odškodnino) in namesto njega imenovala petčlansko komisijo, v kateri so David Sok, Bojan Lah, Mirko Palačkovič, Slavko Ivezič in Janko Požežnik. Na nedavni seji združenja prvoligašev so razpravljali o Juratovčevem nasledniku, a trajne rešitve niso našli. Zaradi današnjega začetka lige so za »dežurnega gasilca« oziroma začasno rešitev za delegiranje sodnikov izbrali komisarja lige Aleša Juga, ki je včeraj dejal: »Za uvodni krog smo spet opravili žreb, tako kot v preteklosti. Nekaj sodniških parov je zdaj fiksnih, nekaj pa mešanih. Upam, da zdaj sodniki ne bodo več v ospredju in da se bomo lahko odslej posvetili le rokometu.« A vseeno je povsem jasno, da se obeta vroča sodniška jesen.