Kot radi rečejo navijači Valentina Rossija, dirka v Misanu ne more biti tista prava, če na startu ni domačina iz bližnje Tavullie. A letos se bodo morali nekako znajti, kajti Italijan bo dirko spremljal iz bolniške postelje. Rossi si je namreč na treningu z enduro motociklom pri padcu zlomil nogo, zaradi česar bo moral izpustiti to in vsaj še naslednjo dirko v Alcanizu, kako bo s preostalimi dirkami sezone, pa bo pokazal čas. Pri Yamahi so se odločili, da za Rossija ne bodo iskali zamenjave in na start poslali kakšnega njihovega rezervnega dirkača, tako da bo čast tovarniške ekipe Yamahe to pot branil le Maverick Vinales.

Misano je sicer pisan na kožo Marcu Marquezu, ki je uspel na tej stezi, poimenovani po pokojnem dirkači Marcu Simoncelliju, zmagati že štirikrat, in to v vseh treh kategorijah. V najvišji motoGP pa je uspel zmagati pred dvema letoma v zelo kaotičnih pogojih: »Seveda se bomo potrudili in skušali v Misanu nadoknaditi, kar smo izpustili iz rok v Silverstonu. Tam nam je ponagajala tehnika, zdaj upam, da so naši inženirji uspeli razumeti, kaj je bilo narobe, da se to ne bo ponavljalo. V Silverstonu sem izgubil kar nekaj izredno pomembnih točk, a malce me tolaži dejstvo, da smo zdaj hitri na različnih stezah, in da ne bi smeli imeti več črnih lukenj v koledarju.« Precej črno pa se piše njegovemu ekipnemu tovarišu Daniju Pedrosu. Mali Španec je letos odpeljal nekaj dobrih dirk, večinoma pa je bil precej bolj v senci vodilnih dirkačev kot običajno, zato se mu bojda že malce maje dirkaški sedež v tovarniški ekipi Honde. Dober rezultat v Misanu bi mu po svoje rešil kariero, tukaj pa je tudi že dvakrat zmagal. »Stezo v Misanu dobro poznam in mi tudi ustreza. Pred nekaj tedni smo tukaj testirali in dobili ogromno koristnih informacij,« še pravi Dani Pedrosa.

Med favorite pa vsekakor šteje tudi Ducatijev dirkač Andrea Dovizioso, ki je eno od prijetnejših presenečenj druge polovice sezone. Z nekaj zmagami in vodstvom v skupnem seštevku je zdaj dejansko favorit na vsaki stezi. S tem se strinja tudi Marc Marquez: »To, da bi bil Ducati hiter le na nekaterih stezah, ne drži več. Dovi se bo na vsaki dirki potegoval za uvrstitev na stopničke, ima dober pregled nad celotnim dogajanjem. Vsekakor nanj nihče v karavani ne more in ne sme pozabiti.« Zato se tudi že poraja vprašanje, kdaj bodo v ekipi stavili vse karte le nanj. Njegov tekmec in ekipni tovariš Jorge Lorenzo o tem za zdaj noče še nič slišati: »Veliko prezgodaj je, da bi o tem govorili. Za zdaj gre tudi meni iz dirke v dirko bolje, pred nami je še veliko dirk. Ko pa bo prišel ta trenutek, se bomo v ekipi seveda morali odločiti, in to bom tudi spoštoval.« A do tega trenutka se bo Španec seveda trudil po svoje.