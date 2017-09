Trčil je v prometno signalizacijo, ki je poškodovala avto na nasprotni strani avtoceste. Po nesreči je povzročitelj odpeljal naprej proti Ljubljani. Podobna nesreča se je na istem mestu zgodila tudi pozno popoldne, ko je voznik pred delovno zaporo zaradi nepravilnega premika povzročil trčenje s tovornim vozilom.

Policija ponovno opozarja, da na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod (Hrušica) in Jesenice vzhod (Lipce) opravljajo pripravljalna dela za postavitev delovne zapore. Dela bodo potekala predvidoma do 11. septembra. Urejajo prehod čez sredinski ločilni pas. V smeri proti Ljubljani bo potem postavljena stalna zapora prehitevalnega pasu v dolžini približno 3,5 kilometra, v smeri proti Avstriji pa bodo delovne zapore prehitevalnega pasu postavljali dnevno. Po koncu teh del bo promet med priključkoma Hrušica in Lipce predvidoma do sredine novembra urejen le po polovici avtoceste – po enem pasu v vsako smer vožnje.