Zavezništvo za novo Kosovo (AKR) pod vodstvom poslovneža Behgjeta Pacollija je bilo del zavezništva Demokratske lige Kosova (LDK) dosedanjega premierja Isa Mustafe, vendar je iz njega izstopilo ter se povezalo z vodjo Demokratske stranke (PDK) Kadrijem Veselijem, vodjo Zavezništva za prihodnost (AAK) Ramushem Haradinajem in vodjo stranko Nisma (Pobuda) Fatmirjem Limajem. Slednji so nastopili v predvolilni koaliciji PAN skupaj z enajstimi manjšimi kosovskimi strankami, zato so jo mediji poimenovali tudi »vojna koalicija«. Po več neuspelih poskusih ji je v ponedeljek le uspelo zagotoviti potrebno glasovalno večino v parlamentu, saj ima zdaj skupaj z 20 poslanci manjšinskih strank zagotovljenih 63 sedežev v 120-članskem parlamentu. Pacollijeva stranka s štirimi poslanci naj bi si z dogovorom zagotovila kar pet ministrskih mest, med njimi zunanje, vodstvo vlade pripada Haradinaju, dve ministrski mesti v 22-članski vladni ekipi pa sta rezervirani za Beogradu zvesto Srbsko listo. Haradinaj je bil premier že od decembra 2004 do marca 2005, vendar je odstopil, ko ga je mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu obtožilo vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu. Leta 2012 ga je dokončno oprostilo obtožb. Tako Haradinaj kot Limaj in sedanji kosovski predsednik Hashim Thaçi so bili v 90. letih minulega stoletja vojaški poveljniki Osvobodilne vojske Kosova. de, sta

