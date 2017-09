Dirka v Jacksonvillu na Floridi je v letošnjem koledarju za SP nova in tudi edina v ZDA. Dodatno posebnost tej preizkušnji, najzanimivejši v sezoni, daje dejstvo, da se najboljši evropski motokrosisti pomerijo z ameriškimi zvezdniki, kot so Eli Tomac (nedavno je postal svetovni prvak v prvenstvu AMA, podobno elitnemu razredu MXGP), Cooper Webb, Justin Barcia in drugi.

In prav 24-letni Eli Tomac, ki je na lanski dirki za VN ZDA v Glen Helenu z zmagama v obeh vožnjah povozil Evropejce (Gajser je bil tretji), je suvereno dobil prvo vožnjo v veliki vročini in vlagi na štiri leta stari progi v Jacksonvillu, Gajser – kvalifikacije je končal šele na 11. mestu – pa je bil četrti. Gajser, zmagovalec zadnje dirke v Udevalli za VN Švedske, je bil v drugi vožnji po težavah na začetku (zapeljal je s proge) šele sedmi, vseeno pa je v skupnem seštevku le za mesto zgrešil stopničke. Skupne zmage se je veselil Jeffrey Herlings z vzdevkom Nizozemski naboj, ki je za drugo in prvo mesto dobil 47 točk, le dve manj je zbral Tomac, pred Gajserjem (32) pa je bil še Cairoli (45).

Aktualni svetovni prvak Gajser se je dve dirki pred koncem še utrdil na petem mestu v skupnem seštevku za SP. »Proga je lepa, z veliko tehničnimi skoki in odličnim oprijemom, je vrhunsko pripravljena. Že pred dirko sem dejal, da bom užival in dal vse od sebe. Na dirki sem se počutil bolje in udobneje kot v kvalifikacijah, moteča je bila le vlaga. V prvi vožnji sem po dobrem startu naredil veliko napak, a vseeno končal četrti. V drugi sem slabo začel, a se do konca s 14. mesta prebil na sedmo,« je ocenil Tim Gajser, ki se je na dirko pripravljal tudi z legendarnim ameriškim motokrosistom Rickyjem Carmichaelom. Naslednja dirka bo v nedeljo, 10. septembra, v Assnu na Nizozemskem, kjer si lahko Cairoli predčasno zagotovi že svoj deveti naslov svetovnega prvaka.