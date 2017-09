Nekdanja dvakratna zmagovalka Wimbledona Kvitova, ki se je junija, pol leta po napadu nanjo z nožem, vrnila v teniško karavano, bo zaigrala v četrtfinalu OP ZDA. S 7:6 (3) in 6:3 je izločila eno od favoritinj za končno zmago Španko Muguruzo. Trinajsta nosilka, levičarka, igra na svojem komaj osmem turnirju letos, odkar je okrevala po operaciji leve dlani zaradi napada.

Za vstop v polfinale se bo pomerila z Američanko Venus Williams, sedemkratno zmagovalko grand slamov. Deveta nosilka, dvakratna zmagovalka OP ZDA in letos finalistka OP Avstralije in Wimbledona, je v osmini finala premagala Španko Carlo Suarez Navarro s 6:3, 3:6, 6:1 in bo še 39. v karieri zaigrala v četrtfinalu turnirjev velike četverice.

Se pa v osmini finala poslavlja Marija Šarapova, potem ko jo je pod streho stadiona Arthur Ashe izločila 16. nosilka Latvijka Anastasija Sevastova, ki je zmagala s 5:7, 6:4, 6:2. Ruska zvezdnica je igrala na svojem prvem grand slamu po vrnitvi na igrišča po prestani dopinški kazni.