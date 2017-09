S tremi predstavitvenimi dogodki, ki bodo danes, jutri in v sredo potekali v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici, iniciativa Start:up Slovenija in Slovenski podjetniški sklad začenjata letošnji jesenski krog financiranja startupov s 70.000 in 200.000 evrov semenskega kapitala. Ta je namenjen inovativnim startup podjetjem s potencialom hitre globalne rasti, spremlja pa jih intenzivna vsebinska podpora v obliki pospeševalniških programov in sodelovanja z izbranimi startup mentorji iz vrst uveljavljenih podjetnikov in investitorjev. Zadnji rok za prijave v predselekcijski postopek letošnjega jesenskega kroga je 11. september.

Podjetja, ki so bila doslej podprta s semenskim kapitalom, so ob koncu minulega leta uradno zaposlovala okoli 150 sodelavcev, a v resnici zanje dela precej več ljudi. Ker se podjetja zavedajo, da je treba biti v začetnih fazah še posebno previden in poslovati čim bolj smotrno ter vitko, se namreč pri sodelovanju z različnimi strokovnjaki poslužujejo tudi številnih različnih oblik zaposlovanja, kot so študentsko delo, podjemne pogodbe ali delo prek s. p., pojasnjujejo v skladu.

Poleg novo ustvarjenih delovnih mest sicer spremljajo še različne kazalnike poslovanja, od prihodkov in odhodkov ter nedenarnega toka do števila uporabnikov in kupcev ter stanje produkta, ekipe in doseganje ciljev. Vse to so namreč podatki, ki kažejo na stanje in napredek ali stagnacijo posameznega podjetja.

»Najboljše podjetje SK-skupnosti je z ekipo več kot 30 strokovnjakov v letu 2016 na mednarodnih trgih ustvarilo več kot 3,5 milijona prihodkov in več kot 200.000 evrov dobička,« so izpostavili najboljše podjetje v portfelju. Gre za trboveljski Chipolo, ki je zaslovel s pametnimi obeski za iskanje izgubljenih predmetov in se uveljavil predvsem na ameriškem trgu. Lani so poslovali rekordno, je povedal soustanovitelj Chipola Tadej Jevševar, ker so na trg poslali več novih produktov. Letos je novost »le« Chipolo kartica, v prvi vrsti namenjena iskanju izgubljenih denarnic, in tudi ta je med kupci že pravi hit, je dodal Jevševar.

Po skladu investirajo še zasebni vlagatelji Nadpovprečnih je sicer okoli desetina v preteklih letih financiranih podjetij, poleg Chipola so to še Homey, Beeping, Borza terjatev, Ribiskekarte.si, Simarine in CarLock, jih naštejejo v iniciativi Start:up Slovenija, obenem pa velja omeniti tudi podjetje datafy.it, ki je letton pridobilo investicijo SK200, med nova obetavna podjetja pa se z investicijami od P2 do SK75 oziroma SK200 uvrščajo ASMJ, Coinhab, E-upravnik, Fastcast, Proventus in Stork. »Podjetja, ki jih je v skupni višini 6,15 milijona evrov podprl Slovenski podjetniški sklad, so prejela dodatno še 3,1 milijona evrov sredstev zasebnih investitorjev, kar kaže, da je sodelovanje med investitorji, podjetniki in SPS zelo konstruktivno. Po naših izkušnjah podjetja, ki so bila v preteklosti podprta z javnimi sredstvi prek SPS, lažje najdejo zasebne investitorje,« ocenjujejo v skladu.