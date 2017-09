V italijanski Ivrei poteka predzadnja tekma svetovnega pokala v slalomu, ki se bo zaključil prihodnji konec tedna s tekmo v španskem Seu d'Urgelu. Konec septembra čaka najboljše slalomiste še svetovno prvenstvo v francoskem Pauu.

Prvi finalni dan pokala v Ivrei je slovenska izbrana vrsta v finalu nastopila z dvema čolnoma. Največ uspeha je imel srebrni z olimpijskih iger v Riu de Janeiru Peter Kauzer, ki je za svoje prve stopničke v tej sezoni osvojil tretje mesto. Triintridesetletni Hrastničan je po tretjem času v polfinalu tokrat z enim dotikom odpeljal brez kazenskih pribitkov in za zmagovalcem, Čehom Vitom Prindišem, zaostal 2,16 sekunde. Drugo mesto je osvojil Američan Michal Smolen.

»Že na startu sem na prvih vratcih zadel tla, ker je voda nizka, ritem se mi je malo podrl, nato sem se malo lovil, v četrtih vratih imel precej direktno linijo, potem pa sem spet lovil peta vrata. Tista so nehvaležna, nimaš veliko hitrosti in porabil sem veliko moči. Potem naprej, tisti del mi je zelo všeč, sem vedel, da še ni konec, dokler ne pridem skozi cilj. Skušal sem izničiti zaostanek, a Vit in Michal sta bila brez napak prehitra. Brez teh bi se tudi jaz lahko boril za zmago, v polfinalu sem bil namreč najhitrejši. A po premoru me veseli, da sem že takoj na stopničkah in da sem na pravi poti zdaj do svetovnega prvenstva,« je povedal Hrastničan, ki ga čakata še dve tekmi sezone.