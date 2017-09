Z Grace Jones so povezani tudi člani benda Duran Duran – leta 1985 so oboji sodelovali pri filmu o Jamesu Bondu A View to a Kill (Od tarče do smrti), v katerem je ona igrala, oni pa so prispevali naslovno skladbo. Le dan prej po Grace Jones v Pulju so Duran Duran nastopili v Zagrebu. Stanovali so v hotelu Esplanade, se obnašali prav nič zvezdniško, potrpežljivo podpisovali avtograme, se sprehodili po mestu ter se fotografirali pred plakatom za svoj koncert, na katerem so množico popolnoma navdušili. Presenetljivo so še vedno zelo priljubljeni, saj so vstopnice tik pred razprodanim koncertom dosegale cene tudi več kot sto petdeset evrov.