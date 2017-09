Težko bi namreč kot golo naključje sprejel več zaporednih dogodkov s skupno točko. Da sem pred časom, ko se je napovedovala akcija nekajdnevnega poostrenega lova na alkoholizirane voznike, na kavi ujel pogovor treh mladeničev, katerega sklep je bil, da tistega večera izjemoma v mesto ne bodo šli vsak s svojim avtom – verjetnost, da bi jih lahko zalotili pijane za volanom, je bila pač nevarno povečana, zato bodo ta teden postopali drugače, že naslednji pa bo vse po starem. In da sem nato le nekaj tednov pozneje, ko se je napovedovala akcija nekajdnevnega poostrenega lova na prehitre voznike, prav tako na kavi ujel pogovor skupine, po videzu sodeč, že kar izkušenih voznikov, ki so drug drugega opozarjali, da morajo zdaj pa res voziti počasneje kot sicer, da jih ne bodo ujeli na radar. Ter da sem pred dnevi, ko so se začela pojavljati prva opozorila, da se bliža začetek šolskega leta in bo na cestah v okolici šol prve dni poostren nadzor in bodo otroke na poti v šolo spremljali tudi policisti, spet na kavi poleg ene izmed ljubljanskih osnovnih šol pri pogovoru ujel skupino glasnih mlajših moških, ki so se ob pivu (in po obnašanju sodeč ne prvem) pogovarjali oziroma bolj tulili o tem, da bo zato, ker bo tam okoli naslednji teden polno policistov, nekaj časa treba peljati previdno. Da, zaradi policistov, ne zaradi otrok. In da, nekaj časa, ne vseskozi.

Skupna točka vsega opisanega je jasna (in ni ljubezen do pitja kave) ter omenjena že v uvodu. Poimenovali bi jo lahko zgrešeno pojmovanje prometne varnosti. Čeprav koristne učinke takšne akcije torej vsekakor imajo, je napačnega razmišljanja, zakaj te potekajo in kakšen je njihov namen, namreč (očitno) res veliko. Razmišljanje, da je treba prometna pravila in predpise upoštevati samo zato, da ne bi bili kaznovani, za nameček (očitno) le takrat, ko je možnost, da nas ujemajo, povečana, in (očitno) ne zato, da bi s tem vsi skupaj pripomogli k varnejšemu udejstvovanju v cestnem prometu. Če sem jih zgolj sam namreč zasledil le ob popoldanskih kavah…

Zato velja ob začetku šolskega leta poleg vseh logičnih opozoril in pozivov, naj bomo vozniki v okolici šol prve dni še toliko bolj previdni, dodati še enega, ki bi moral biti prav tako logičen, a očitno za marsikoga ni. Da moramo biti vozniki v okolici šol še posebno previdni ne le prvih nekaj dni, temveč vse leto. Policistov tam namreč že po nekaj dneh ne bo več, tisti, zaradi katerih je previdnost edinole potrebna, pa bodo ostali. In tudi žoga bo, ko policistov tam ne bo več, še vseeno priletela na cesto. In otrok bo stekel za njo…