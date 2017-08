Osebni zdravnik Mira Cerarja deluje v okviru centra MD Medicina. To je predsednik vlade razkril na sestanku vrha koalicije pred včerajšnjo sejo vlade, na kateri naj bi obravnavali dodelitev ortopedskih operacij temu zasebniku. Točka na sejo vlade nato nazadnje ni bila uvrščena oziroma so odločanje o prihodnji vlogi MD Medicina odložili. Po informacijah naših sogovornikov iz koalicijskih vrst se je to zgodilo predvsem zato, ker ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc ni znala odgovoriti na celo vrsto vprašanj oziroma se je pri poskusu pojasnjevanja dosedanjih potez ministrstva močno zapletala.

V kabinetu predsednika vlade so nam včeraj potrdili, da ima Miro Cerar v centru MD Medicina osebnega zdravnika, »kar je predsednik vlade iz želje po transparentnosti na sestanku koalicije tudi povedal«. Na naša vprašanja, ali je dejstvo o Cerarjevem osebnem zdravniku kakor koli vplivalo na dosedanje dogajanje glede dodeljevanja operacij MD Medicina oziroma ali je premier kakor koli posredoval v zvezi z dodelitvijo ortopedskih operacij temu centru, so odgovorili, da »predsednik vlade nikoli in na noben način ni posredoval ali vplival na odločitve v pristojnosti ministrstva za zdravje, o katerih sprašujete«. Dodali so še, da bi se premier, če bi vlada v zvezi z vlogo centra MD Medicina kdaj odločala, iz postopka odločanja izločil. Kar je koalicijskim partnerjem včeraj tudi povedal.

Pred dvema mesecema povezave ni razkril V koalicijskih vrstah so bili nad Cerarjevim razkritjem presenečeni. Tudi tisti naši sogovorniki, ki verjamejo, da dejstvo o premierjevem osebnem zdravniku na ravnanje ministrstva ni vplivalo, so se spraševali, zakaj Cerar o tem ni spregovoril že prej oziroma zakaj tega ni razkril javnosti takoj ob prvih medijskih objavah, da namerava ministrstvo za zdravje MD Medicina na neobičajen način omogočiti operacije v javnem zdravstvu. Enotni so bili tudi, da bi moralo biti ministrstvo oziroma vlada v tem primeru še zlasti previdna in ne bi smela ubirati kakršnih koli unikatnih oziroma netransparentnih poti. Cerar koalicijskim partnerjem svoje povezave z MD Medicina ni razkril, preden je vlada pred dobrima dvema mesecema napravila prvi korak k vključitvi tega centra med izvajalce operacij v javnem zdravstvu. To je storila z omembo MD Medicina med izvajalci enkratnega dodatnega programa zdravljenj v splošnem dogovoru za letošnje leto. Na ministrstvu za zdravje so sprva predvidevali, da to že omogoča začetek operacij, in bolnišnice pozivali, naj predolgo čakajoče bolnike obvestijo o možnosti ortopedskih posegov v tem centru. Andraž Teršek z Univerze na Primorskem problem vidi prav v tem, da je premier izbiro zdravnika v MD Medicina razkril tako pozno. »Vprašanje popolne odkritosti je elementarno vprašanje politične etike. Premier ima seveda pravico, da se zdravi tam, kjer so po njegovem najboljši zdravniki. Teh zdravnikov tudi ni treba izključevati iz igre. A v politiki je problem vse, kar zbuja utemeljen sum o dvoličnosti, dvojnih pravilih in mehki korupciji, pri kateri gre za preferiranje nekih vezi,« pravi Teršek. Že če dosedanje odločitve zbujajo le rahel dvom o pravni nepravilnosti, je to po njegovem politično, pravno in etično nesprejemljivo. Po oceni nekdanjega predsednika računskega sodišča Igorja Šoltesa premierjeva izbira zdravnika v MD Medicina še ne pomeni, da je to vplivalo na dosedanje odločitve vlade in ministrstva za zdravje. Dodaja pa, da bi se morala vlada dosledno izogibati okoliščinam, ki bi lahko kakorkoli vplivale na subjektivne odločitve o dodelitvah zdravljenj izvajalcem oziroma bi kazale na to možnost. Na področju koncesij, ki je še vedno premalo pravno dorečeno, to po njegovem velja še toliko bolj.

Dodatne operacije tudi za druge izvajalce? Kdaj bo vlada dokončno odločila o operacijah v centru MD Medicina, ni znano. Kot so včeraj pojasnjevali vodje poslanskih skupin SMC, DeSUS in SD, je treba najprej razčistiti dvome glede dosedanjih odločitev ministrstva za zdravje. Preverili naj bi zlasti, ali so imeli vsi izvajalci zdravljenj enake pogoje. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je včeraj znova zatrdila, da so vse postopke glede MD Medicina izpeljali v skladu z zakonodajo. Po njenem ima ta center na podlagi odločbe koncesijo za celotno ortopedijo, torej tudi za operacije, čeprav pogodba o koncesiji med ministrstvom in MD Medicina zajema le polovico specialistične ambulantne dejavnosti. Napovedala pa je, da bo še enkrat pregledala spisek posegov, ki so ga dali vsi obstoječi izvajalci ortopedskih operacij, in z njimi opravila dodatne razgovore. »Če bo denarja dovolj, ne vidim razloga, da ne bi tudi oni opravili dodatnih posegov.« Direktor MD Medicina Matevž Gorenšek je poudaril, da bodo v njegovem centru z operacijami za skrajševanje čakalnih dob za javno zdravstvo počakali, dokler vlada ne bo sprejela odločitve. »Smilijo se mi bolniki, ki niso v sedanjih diskurzih nikjer omenjeni. Bolnike bomo obvestili, da operacij za zdaj še ne moremo izvajati in da jih prosimo za potrpljenje. Če imajo dodatna vprašanja, pa smo jim na voljo.«

Potrjena nova obrambna zakonodaja Vlada je potrdila predloga zakona o obrambi in zakona o službi v Slovenski vojski. S prenovo obrambne zakonodaje se po več kot 20 letih posodablja obrambni sistem in nadgrajujejo rešitve za razvoj Slovenske vojske. Nov zakon o službi v Slovenski vojski pa medtem celovito ureja vojaško službo za poklicne pripadnike, je vlada navedla na twitterju. V Sindikatu ministrstva za obrambo in Sindikatu vojakov Slovenije opozarjajo, da predloga obrambnih zakonov v veliki večini s sindikati nista usklajena. sta

V bolnišnice bodo poslali sanacijske upravitelje Vlada bo o reševanju bolnišnic predvidoma odločala prihodnji teden. Kolar-Celarčeva načrtuje uvedbo sanacijskih upraviteljev bolnišnic, ki so v težavah, direktorji bolnišnic pa bodo morali pripraviti sanacijske programe s konkretnimi cilji in zadolžitvami. O zneskih, ki jih bodo usmerili v zdravstvo, včeraj ni želela govoriti, drugi predstavniki vladne koalicije pa so omenjali znesek okoli 60 milijonov evrov.