Upravo za zdaj rešil referendum

Nadzorniki Luke Koper bodo poskušali umiriti zadeve, je bilo glavno sporočilo po sredini celodnevni seji, na kateri so novi nadzorniki Luke Koper pod taktirko Rada Antoloviča obravnavali kar 20 točk. Med njimi tudi pismo nekdanjega šefa Luke Koper Gašparja Gašparja Mišiča, ki si na vsak način želi ponovno na čelo koprskega pristanišča, in morebitno vključitev Luke Koper v referendumsko kampanjo o drugem tiru, čemur se uprava Luke, ki jo vodi svojeglavi Dragomir Matić, upira. Na koncu so nadzorniki sprejeli odločitev, da je to res stvar uprave. O njeni menjavi niso govorili, čeprav ta ves čas visi v zraku. Počakali bodo do revizije, ki naj bi bila znana enkrat oktobra.