Zdravnika Ashok Nanival in Mathura Lal Tak sta se prepirala glede tega, ali je pacientka, ki med njunim žaljenjem leži na operacijski mizi, pred posegom jedla ali ne. Zdravnika za kazen začasno ne smeta opravljati operacij, v bolnišnici pa so uvedli tudi preiskavo o tem, kdo je posnel celoten prepir, kako se je ta znašel na spletu in posledično v medijih po vsem svetu.

V bolnišnici so za BBC potrdili, da sta pacientka in njen dojenček zdrava. Indijski mediji so sprva poročali, da je dojenček umrl, a je šlo za drugega, ki se je isti dan v isti bolnišnici rodil mrtev.