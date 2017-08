Delija in soobtoženi Željko Knežević sta bila na predobravnavni narok na kranjsko sodišče vabljena že februarja letos, ko se je sodnica na predlog obrambe odločila, da bo pred nadaljnjim postopkom preverila, če sta bila za ista kazniva dejanja že obsojena v tujini. Po preverbi je bil za danes ponovno razpisan predobravnani narok za oba obtožena in tudi za domnevnega vodjo kriminalne združbe Miloša Šćekića.

Na sodišče je prišel le Delija, saj naj bi bila tako Knežević kot Ščekić, ki je bil dlje časa iskan prek mednarodne tiralice, v zaporu v Črni gori. Tamkajšnje sodišče naj bi ju obsodilo na zaporne kazni za nekatera kazniva dejanja, prav tako povezana s trgovino z drogo, vendar naj to ne bi bila ista dejanja kot tista, za katere ju bremeni kranjsko tožilstvo.

Kazenski pregon zoper Delijo

Postopek zoper njiju tako ostaja odprt, je pa kranjsko sodišče danes sklenilo kazenski pregon zoper Delijo. Ta je na današnjem predobravnavnem naroku priznal krivdo po spremenjeni obtožnici, v kateri je tožilka Nadja Gasser upoštevala, da je bil za določeno količino preprodane droge že kaznovan na Hrvaškem, kjer je bil obsojen na štiri leta in pet mesecev zapora.

Kot je pojasnila tožilka, ga obtožnica po novem bremeni, da je zaradi nadaljnje prodaje poleti in jeseni leta 2011 na območju Slovenije in Hrvaške od Šćekića in Kneževića kupil najmanj 1366 gramov kokaina. Navedena količina kokaina je znižana za vsoto kokaina, ki ga je obdolženi prodal na območju Hrvaške in bil zanj že pravnomočno obsojen.

Po priznanju krivde je stekel narok za izrek kazenske sankcije, pri čemer je Delija zagotovil, da je zaključil s kaznivimi dejanji. Kot je izpostavil, so mu le-ta uničila življenje in z njimi ne želi več imeti nobenega opravka. Pojasnil je tudi, da se je ozdravil odvisnosti od drog, da ima službo in družino. Njegov zagovornik je na podlagi teh olajševalnih okoliščin predlagal, da mu sodišče izreče pogojno zaporno kazen enega leta zapora s preizkusno dobo dveh let.