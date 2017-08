Trstenjakova bo jutri branila zlato

Slovenski judoistični tabor na svetovnem prvenstvu v Budimpešti nestrpno pričakuje četrtkov nastop evropske, svetovne in olimpijske prvakinje Tine Trstenjak v kategoriji do 63 kilogramov. Ne glede na dejstvo, da ni tako pripravljena kot lani, Trstenjakova tudi tokrat obljublja dobre borbe.

V dvorani Laszlo Papp bo branila zlato iz Astane 2015. »Braniti je seveda težje kot napadati. Tudi iz lastnih izkušenj vem, da sem se nekoč z večjim motivom borila proti svetovni ali olimpijski prvakinji. Enostavno sem bila dodatno motivirana in to se zdaj dogaja meni. Seveda je potem težje nastopati, a psihično sem na to pripravljena,« pravi Celjanka, ki je pred dnevi dopolnila 27 let.

Na prvem velikem turnirju letos je bila z obrambo evropskega naslova aprila v Varšavi že uspešna. »Na svetovnem prvenstvu bo treba pokazati še več kot na evropskem, saj je konkurenca še močnejša, zato se mora za zlato poklopiti vse.«