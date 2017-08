Med bolj pričakovanimi filmi sta tudi Oblika vode (The Shape of Water) režiserja Guillerma Del Tora in SuburbiconGeorgea Clooneyja, ki je obdelal star scenarij bratov Cohen. Tudi v tem filmu glavno vlogo igra Matt Damon.

Drugače je nekaj nagrad že znanih: za življenjsko delo jo bosta prejela Jane Fonda in Robert Redford, na festivalu pa bo na ogled letošnji film Najini duši ponoči (Our Souls At Night), v katerem sta zaigrala skupaj. Posebno nagrado za inovativne prijeme bo prejel britanski režiser Stephen Frears, in sicer 3. septembra pred premiero njegovega filma Viktorija in Abdul. kul