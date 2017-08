Ena najboljših japonskih fakultet za arhitekturo že vrsto let dobro sodeluje s slovenjgraško občino, srednješolskima centroma Slovenj Gradec in Muta ter ljubljanskima fakultetetama za arhitekturo in za strojništvo. Potem ko so lani prvi japonski paviljon postavili na hrvaškem otoku Vis, so za letos napovedali postavitev podobnega lesenega paviljona tudi v Slovenj Gradcu.

Tako bo tudi pri nas prvič na ogled japonska arhitektura. Paviljon bodo najprej postavili v parku ob gimnaziji sredi Slovenj Gradca. Ko bo zgrajena nova lesarska šola, ga bodo prestavili nekaj sto metrov stran, ob nov sadovnjak v šolskem parku.

Podpirajo gradnjo lesenih objektov Trenutno na Koroškem pripravljajo in izvajajo kar nekaj projektov lesenih gradenj. Med njimi sta gradnja večnamenske dvorane v Kotljah ter Center za zdravje in šport v Mislinji. Vrednost investicije v Kotljah je 1,7 milijona evrov, od tega bo občina Ravne na Koroškem pridobila 400.000 evrov nepovratnih sredstev EKO sklada. Občina Mislinja pa bo za center zdravja in športa iz istega sklada prejela dober milijon evrov in še 450.000 od ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, celoten projekt je vreden tri milijone evrov. V Slovenj Gradcu trenutno poteka projekt »Race wood«, ki ga izvaja Razvojni center koroškega gospodarstva. »V okviru tega projekta razvijamo inovativno, modularno, prefabricirano leseno steno z izboljšanimi lastnostmi gradbene fizike ter sočasnim razvojem senzorjev in krmilnikov za spremljanje kazalnikov bivalnega udobja,« je pojasnil Luka Zajec. In tudi za ta projekt so pridobili okoli 193.000 nepovratnih evropskih sredstev.