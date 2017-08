Jereb je v osrednji večnamenski budimpeški dvorani Laszlo Papp, ki gosti prvenstvo, pokazal dobro formo. V dvoboju s tekmovalcem iz Toga si je že po dobri minuti pripravil končni prijem, obvladoval pa je tudi drugi dvoboj z Belgijcem.

Borec Bežigrada je bil aktivnejši in po mili volji skušal z napadi, van Gansbeke pa se je le branil, kar so sodniki kaznovali z dvema opominoma za Belgijca. Tekmec je zaradi kazni postal aktivnejši šele v zadnji tretjini dvoboja. V podaljšku pa je Jereb že po 20 sekundah poskušal z novim napadom, nasprotnik pa je neuspelo akcijo izkoristil za protinapad in davljenje ter napredovanje v tretji krog.

Nepotreben napad? Mnenja so bila po nastopu o zadnjem napadu Jereba vsekakor deljena, saj je bil Belgijec zaradi kazni tisti, ki je bil prisiljen v napadalne akcije, v nasprotnem pa bi mu grozil nov opomin in poraz, tekmovalec iz Žirov pa bi zaradi nekaznovanosti lahko čakal na napako nasprotnika, a se je sam odločil za nov napad, ki se je izkazal za usodnega. »Tudi meni se zdi, da sem bil boljši skozi cel dvoboj in vse je kazalo, da bo treba le še ena dobra akcija za oceno. Trikrat sem Belgijcu že rušil ravnotežje, a se je vsakič izvil, v podaljšku pa sem šel na vse ali nič. Napadel sem, morda bi ob akciji lahko sodili tudi drugače, a tega niso, tekmecu pa je roka ostala v položaju za davljenje in žal sem moral dvoboj predati. Glede na vse skupaj se ni izšlo tako, kot sem si sam želel,« je po tekmi dejal 25-letni Jereb, ki se je na tatamije uspešno vrnil po lanski težji poškodbi kolena.

Jutri je na vrsti Martin Hojak V sredo bo v kategoriji do 73 kg na svetovnih prvenstvih debitiral 19-letni Martin Hojak, eden tistih, ki jih septembra čaka še nastop na mladinskem evropskem prvenstvu v Mariboru. Njegov prvi nasprotnik bo sedem let starejši Nemec Igor Wandtke, ki ga je Hojak ugnal lani v četrtfinalu evropskega prvenstva v Kazanu. »Pričakovanja sprva niso bila velika, saj ostajam skromen, a sem vse bolj sproščen in želje so vsak dan večje. A zadovoljen bom tudi z dobro borbo, pa čeprav bom morda izgubil,« je pred nastopom povedal Hojak, ki meni, da je bil zanj žreb ugoden.