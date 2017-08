»Tisti, ki poznajo kolesarstvo, verjetno pritrjujejo, da moram biti na koncu zadovoljen z drugim mestom. Julian Alaphilippe je odličen sprinter, hitrejši in eksplozivnejši, zato bi ga zelo težko premagal,« se je Jan Polanc sprijaznil v cilju sobotne etape na španski Vuelti. Težkega srca je moral priznati premoč poskočnemu Francozu iz najbolj trofejne ekipe svetovne serije Quick.step. V sprintu trojice pa je premagal Poljaka Rafala Majko (Bora), zmagovalca letošnje dirke po Sloveniji. Polanc je bil s tem dan po velikem slavju Mateja Mohoriča, sostanovalca med potjo po Španiji, znova zelo blizu tako želeni etapni zmagi. Že v šesti etapi je bil s petim mestom zelo blizu.

V ospredju so bili močni ubežniki, kar je v prvem tednu španske Vuelte prevladujoča taktika. Ubežniki so dobili kar pet priložnosti od devetih etap, kar je zelo visok odstotek. Z nemara kar sanjskim izkupičkom za oba slovenska kolesarja UAE Emirates, saj sta bila spredaj kar v štirih etapah. Zelo visok odstotek, ki ga seveda ne bi bilo brez močnih nog. »Uspelo mi je, da sem bil v skladu z dogovorom v ekipi znova v begu. Spredaj je bila močna skupina. Zgledno smo sodelovali, da smo ohranili prednost pred Froomom in glavnino. Zadnji kratek strm vzpon sem odpeljal v svojem ritmu in držal viden stik z najboljšimi. Tik pred ciljem sem ujel Majko in Alaphilippa, a za presenečenje v zaključku ni bilo možnosti,« je Polanc opisal potek do Xorret de Cati.

Lepe uvrstitve, s katerimi se je povzpel tudi v skupnem seštevku, pa mu niso preveč po godu. Polanc je po sobotni etapi razmišljal, da bi se v nedeljski etapi vozil na nizkih obratih in namerno privozil nekaj več minut zaostanka. Z razumevanjem kolesarske taktike zelo logično. S tem bi tudi v drugem tednu še naprej lahko držal dosedanje uspešne taktike z begom in lov na tako želeno etapno zmago. Le z večjim zaostankom (zdaj 4:07 minute) bi mu generali s Chrisom Froomom, zmagovalcem nedeljske etape, kot nenevarnim za visoko skupno razvrstitev dovolili uporabo dosedanje taktike in ga sploh pustili v beg.

Verjetno mu taktike namernega zaostanka tudi športni direktorji niso svetovali. Je le najvišje uvrščeni kolesar ekipe UAE Emirates, višje kot predpostavljena kapetana Louis Meintjes in Rui Costa. Ob tem je bil tudi najboljši mladi kolesar na dirki in nosil belo majico najboljšega v razvrstitvi »kombinacija/combinada«, ki sicer pripada Chrisu Froomu. S tem pa tudi nekaj slovesa, s čimer se ni preveč igrati. Na kratki, strmi vzpetini nad Cumbre del Sol je nepopustljivi Kranjčan tako znova vrtel pedala do zadnjega atoma moči in zaostal minuto in pol (26. mesto). Po skupaj prevoženih 1534 kilometrih je v skupnem seštevku še vedno na zelo visokem petnajstem mestu. To pa v nadaljevanju njegove vloge znotraj karavane ne bo spremenilo. Po današnjem dnevu počitka bo v torek uspešen veliko zahtevnejši podvig, čeprav bi bil profil z zahtevnim vzponom v zaključku kot nalašč za 25-letnega kolesarja iz Kranja.