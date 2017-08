Slovenija je februarja 2016 sprejela odlok o oblikovanju seznama varnih izvornih držav. Na seznam z dvanajstimi državami, v katerih naj ne bi bilo nikakršnega preganjanja, mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, kaznovanja in ogroženosti zaradi vsesplošnega nasilja v razmerah mednarodnega ali notranjega oboroženega spopada, so bile uvrščene Albanija, Alžirija, Bangladeš, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Egipt, Kosovo, Makedonija, Maroko, Srbija, Tunizija in Turčija. Sprejet je bil v času tik pred zaprtjem balkanske migracijske poti. Nevladne organizacije so takrat opozarjale, da zaradi tega seznama ne morejo na mejah kar zavračati prošenj za azil migrantom, ki prihajajo iz teh držav.

»Glavni namen sprejetja odloka je bil zagotoviti obravnavo prošenj za mednarodno zaščito v zakonsko določenih rokih. Z označitvijo nekaterih držav za varne izvorne države se namreč sistem mednarodne zaščite razbremeni tistih oseb, ki zaščite dejansko ne potrebujejo,« pojasnjujejo na notranjem ministrstvu (MNZ), kjer pa tako kot v nevladnih organizacijah opozarjajo, da lahko prosilci za azil iz teh držav v postopku dokažejo, da zaradi osebnih okoliščin ta njihova država zanje ni varna izvorna država. »V takšnem konkretnem primeru se koncept varne izvorne države ne more uporabiti,« dodajajo na MNZ. Strinja se tudi Miha Nabergoj iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij: »Za posameznika je lahko vsaka država varna ali pa nevarna.«

Slovenski seznam nespremenjen Odkar je bil seznam varnih izvornih držav oblikovan, mednarodna zaščita ni bila priznana nobenemu prosilcu, ki je prihajal iz varne izvorne države. Lani in letos je bilo zavrnjenih 20 tovrstnih prošenj za azil (11 prosilcev je bilo državljanov Alžirije). Na notranjem ministrstvu sicer ni mogoče dobiti podatka, koliko od zavrnjenih prošenj za azil iz teh držav je bilo zavrnjenih prav zato, ker prosilec prihaja iz varne izvorne države. Podatkov o razlogih zavrnitve namreč na ministrstvu ne vodijo, pojasnjujejo. Na notranjem ministrstvu zagotavljajo, da redno pregledujejo stanje v teh državah. V primeru poslabšanja stanja v kateri od držav bi namreč morali predlagati njen umik s seznama. Vendar tega doslej niso storili. Strokovnjakinja za azil Neža Kogovšek Šalamon in Nabergoj menita, da bi morala Slovenija svoj nacionalni seznam spreminjati glede na varnostne razmere v državah. »Dobro bi bilo, da bi ministrstvo za notranje zadeve ponovno preverilo seznam varnih držav. Glede na aktualno dogajanje v Turčiji bi z njega morali izpustiti to državo,« pravi Nabergoj, ki se sprašuje tudi, ali je smiselno na tem seznamu ohranjati Bangladeš, ko pa tam prihaja do nemirov in pogostega političnega preganjanja.