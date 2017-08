V Mjanmaru po dolgoletni vladavini vojaške hunte kljub zmagi Nobelove nagrajenke Aung San Suu Kyi ni bistvenega izboljšanja položaja omenjene muslimanske manjšine, ki šteje dober milijon prebivalcev. Od leta 2011 je bilo ubitih okoli 300 ljudi, več kot 140.000 pa jih je bilo prisiljenih zapustiti domove v Rakhinu. Pripadnikom ljudstva Rohinja so mjanmarske oblasti že leta 1982 zanikale državljanstvo, če niso mogli dokazati, da so njihovi predniki v državi živeli že pred letom 1823. V nasprotnem primeru jih obravnavajo kot priseljence iz Bangladeša in jim odrekajo osnovne državljanske pravice.

Tokratni napad so uporniki Rešilne vojske izvedli sredi noči, bil je obširnejši od oktobrskega in bolje organiziran, vojaški viri pa navajajo da so pri tem uporabili doma narejene bombe in lahko orožje, nekateri uporniki pa zgolj mačete in kole. Opisali so jih tudi kot »bengalske ekstremiste«, kar je običajna mjanmarska terminologija v obračunu z ljudstvom Rohinja, v katerem aktivno sodeluje tudi budistično prebivalstvo omenjene zvezne države. de