Inšpektorat za delo je do konca julija letos prejel 264 obvestil delodajalcev o delu na domu, lani so jih prejeli 494, leto prej pa 613. To so zgolj uradni podatki, ki kažejo, da se trend dela na domu oziroma na daljavo povečuje in da bi vse več ljudi rado prihranilo čas, ki ga porabijo za pot v službo in domov. Za primerjavo, pred petimi leti so inšpektorji za delo prejeli 150 obvestil o delu na domu in četudi se lahko eno obvestilo nanaša na več delavcev, že goli podatek pove, da delo od doma sprejema vse več delodajalcev.

Še zgovornejši so podatki s terena. »V Sloveniji se pretežno veliko dela izvaja od doma. Sicer se v zaposlitvenih oglasih ta oblika dela ne poudarja, ampak gre za dogovore, ki nastopijo po zaposlitvi ali v času razgovora. Večinoma je od narave dela odvisno, kje se opravlja, kar posledično pomeni tudi, da so pričakovanja obojestranska. Kandidat ve, ko se prijavlja na določeno delovno mesto, da po vsej verjetnosti delo od doma ne bo problem, podjetja pa se osredotočajo predvsem na cilj, in če se jim kandidat zdi primeren, jim njegovo delo od doma ne povzroča večjih težav,« o trendu dela na daljavo pravi Maruša Grah, vodja marketinga v podjetju Styria digital marketplaces, ki upravlja portal Mojedelo.com.

Štejeta rezultat in izpolnjen rok Natančnih podatkov, koliko ljudi dela od doma, sicer ni, a predvideva, da jih je veliko. Predvsem gre za administratorje in IT-jevce, programerje, lektorje, prevajalce, torej ljudi s profilom, kjer štejeta rezultat in držanje rokov. »To pomeni, da je delo opravljeno do določenega termina, ni pa pomembno, kje in kdaj ga delavec opravi, torej ali dela dopoldne, popoldne ali ponoči. Takšno delo je postalo priljubljeno in vse pogostejše zaradi številnih prednosti. Delavec opravlja delo na lokaciji, ki mu je ljuba in se tam dobro počuti, kar lahko poveča produktivnost in kakovost končnega rezultata, okolje je družini prijazno, saj se prihrani veliko časa in drugo. Posameznikom se je zadovoljstvo zaradi dela povečalo, zmanjšal se je stres, povečala se je motivacija za delo, obenem pa se je izboljšala tudi komunikacija,« o prednostih dela od doma, ki je največkrat pravo nasprotje od morda pričakovane nizke produktivnosti, pravi Grahova. Da si ljudje želijo prilagoditi način dela, da bi prihranili čas, kar sodobna tehnologija vedno bolj omogoča, potrjujejo tudi v Adeccu. Opravili so raziskavo, v kateri je več kot 55 odstotkov iskalcev zaposlitve izrazilo željo, bi delali od doma, 43 odstotkov pa bi jih želelo imeti pisarno bližje doma. »Še posebno za mlajše generacije, ki vstopajo v svet dela, je smartworking nekaj naravnega. To so ljudje, ki so odrasli s pametnimi telefoni in tablicami, zato uporaba več naprav zanje ni nič novega,« je dodala Viviana Žorž iz Adecca. Kadroviki so sicer glede dela od doma previdnejši, je še pokazala Adeccova raziskava. Strinjajo se, da je izboljšanje ravnovesja med delom in zasebnim življenjem in zmanjšanje stroškov prevoza na delo velika prednost, a menijo, da ni enako primerno za vse; bolj naj bi bilo primerno za srednji in višji menedžment ter za redno zaposlene sodelavce. Rešitve pametnega dela so se jim zdele še posebno primerne za zaposlene, ki živijo zelo daleč od podjetja, delavce invalide in delavce z družinskimi obveznostmi.

Veliko pomeni že en sam dan Tako se tudi delodajalci počasi otepajo tradicionalnih prepričanj, da morajo biti delavci »na kupu«, predvsem so glede tega bolj dovzetna mlada podjetja. V trboveljskem Chipolu, kjer izdelujejo istoimenske pametne naprave za iskanje izgubljenih predmetov, lahko denimo zaposleni sami izbirajo, kjer bodo delali petino delovnega časa oziroma en dan v tednu. »Ker imamo več pisarn v Sloveniji, večina sodelavk in sodelavcev dela v pisarnah, ki so jim bližje domu. Kar zadeva delovni proces, je zaradi tedenskih 'sprintov' med ekipami dogovorjeno, kaj kdo dela, in niti ni tako pomembno, kje se delo izvaja, kljub temu pa jih večina dela v pisarnah predvsem zaradi dobrega vzdušja in ekipnega dela. Delovnik si vsak prilagaja sam, ker pa ima veliko sodelavk in sodelavcev majhne otroke, nam je super, da preživljajo popoldneve s svojimi družinami, kajti tako so bolj zadovoljni in to pripomore k boljši učinkovitosti tako posameznika kot tudi celotnega podjetja,« je kulturo podjetja, ki se dotika delovnika in zadovoljstva zaposlenih, opisal soustanovitelj Chipola Tadej Jevševar.