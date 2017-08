Kljub vsemu pa se g. Mali v prispevku ni mogel izogniti skušnjavi, da bi poskušal zmanjšati sporočilnost mojih trditev in me prikazati kot neverodostojnega pisca. Naprtil mi je namreč izjavo, kakršne nikoli nisem izrekel oziroma zapisal. V svojem prispevku sem zapisal, da so zavezniki oziroma Angleži sokrivi za po vojni pobite domobrance, ki so jih vrnili takratni Jugoslaviji. Treba je namreč znati in hoteti ostro ločiti pojem krivda in sokrivda. Pri očitani sokrivdi pomeni, da je poleg tistega, ki mu je očitana krivda, sokriv ali celo kriv še nekdo drug. Ne podtikajte mi grehov, katerih nisem zagrešil! Pisec namreč pove, da so zavezniki poslali domobrance domov, ne pa v smrt. Splošno znano je, da to ni res, zato bom svoje navedbe nekoliko podrobneje utemeljil. Če bi bilo to res, ljudi ne bi natovorili v živinske vagone in jim rekli, da jih pošiljajo v Italijo, ampak bi počakali nekaj mesecev, da bi se vojne travme in strasti nekoliko umirile, in jih nato s seznami in pomočjo Rdečega križa v skupinah v potniških vagonih poslali domov. Ob tem bi lahko preverjali, kaj se s temi ljudmi dogaja. Poznam primer, ko je mož podlegel takratni propagandi, pustil doma številno družino in zbežal. Še v času »komunistične vlade« se je po več letih vrnil, brez kakršnih koli posledic. G. Mali označuje moja stališča in izjave kot kontroverzne, vendar brez utemeljitve. Kako pa naj jaz označim njegovo trditev, da se nikjer v civiliziranem svetu po vojni ni likvidiralo vojakov. Povojni svet ni bil tako civiliziran, kot ga v nasprotju z našo takratno oblastjo želi predstaviti pisec. Naj navedem samo primer, ko so zavezniki iz zahodnega civiliziranega sveta po vojni pustili v mrazu, lakoti in bolezni umreti več sto tisoč nemških vojakov. Prepričan sem, da je med njimi bilo veliko takih, katerih krivda je bila le ta, da so bili vojaki nacistične Nemčije. Ali vidite vzporednico?

G. Mali, verjemite, da imam za zdaj še kar bistre misli in razlikujem dobro od zla, dobronamerno od zlonamernega. Tako mi je dano, da sem se zmožen zoperstaviti neresničnim, polresničnim in poenostavljenim trditvam.

Jožef Martini, Ljubljana