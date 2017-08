Plenković: Podpiramo delovanje hrvaških ribičev na območju Savudrije

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes na seji vlade obvestil ministre, da se je v sredo v Umagu in Savudriji pogovarjal s predstavniki lokalnih oblasti in ribiči o kontekstu sodbe arbitražnega sodišča. Poudaril je, da so podprli ribiče in jih spodbudili k nadaljevanju običajnega dela na območju ob meji s Slovenijo.