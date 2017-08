Nove izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa povzročajo pomisleke o sposobnosti administracije pri zagotavljanju fiskalnih ukrepov za spodbujanje gospodarstva. Hkrati vidimo na obzorju kar nekaj potencialnih problemov, ki bi lahko vplivali na svetovno trgovino. V ozadju geopolitične napetosti seveda stoji odnos s Severno Korejo, Kitajsko in Rusijo, k temu lahko prištejemo še Iran in kar nekaj drugih držav Južne Amerike (Mehika in Venezuela).

V torek je ameriški indeks Dow Jones pridobil 196 indeksnih točk (+0,9 odstotka) in končal pri 21.900 indeksnih točkah. Vrednost sta pridobila tudi S&P 500 in Nasdaq, ki sta trgovalni dan končala pri 2452 (+0,99 odstotka) in 6297 (+1,36 odstotka) indeksnih točkah. Nemški indeks Dax se sredi tedna giblje v bližini 12.220 indeksnih točk oziroma približno 10 indeksnih točk pod torkovo končno vrednostjo (–0,09 odstotka). Indeks Ljubljanske borze se sredi tedna giblje okoli 817,5 indeksne točke, kar je približno eno točko višje kot v torek. Delnice Intereurope, Krke in Petrola so zaslužne za porast indeksa, medtem ko Pozavarovalnica Sava, Luka Koper, Telekom in Gorenje delnice, ki skrbijo, da indeks ne zraste močneje.