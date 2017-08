Po raziskovanjih asfaltiranih brezpotij Severnega morja sem v Rotterdamu stopil do hotelske recepcije. »Pri vas sem rezerviral sobo,« sem pokazal osebno izkaznico nekoliko presenečen, ker Mijnsherenlaan ni bil prijetna stranska ulica ob kanalu, ampak avtocesta, nad katero je na stebrih tekla mestna železnica. Hotel tudi ni bil nizka prikupna opečnata zgradba, ampak dvajsetnadstropna stolpnica.

Vratolomna urbanost velikega pristanišča je bila tako radikalna, da sem imel težave z razbiranjem mesta. Na eni strani sentimentalno obnavljanje starih četrti, ki so jih ob koncu druge svetovne vojne zavezniki zdrobili v prah. Iz drobcev so ponovno sestavili hiše ob kanalih, jih povezali z mostovi in v vodo postavili stanovanjske barke. Staro mesto je bilo natančen eksperiment, kako je mogoče minuciozno sestaviti razbito preteklost in si jo ob tem tudi na novo izmisliti v pastelnih barvah z bambusnim pohištvom v kolonialnem slogu in po meri človeka narejenimi ulicami. Ob njih