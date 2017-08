In nemudoma zahteval, naj za njim zaprejo vrata. Zaradi terorizma. Resnici na ljubo se je nanj spomnil že v času prisilnega dopusta v komunistični Meki in z Visa sporočil, naj mediji, namesto da se ukvarjajo s hotkami in luftanjem Violete Tomić, raje poročajo o terorizmu. Včeraj pa je razglasil: Čas za solze je minil, sedaj je čas, ko je treba odločno ukrepati, zaščititi meje, zaščititi državljanke in državljane, zapreti meje za ilegalne migrante, pregledati, kdo je tu, radikalnemu islamu pa pokazati vrata, ga kot rakavo tkivo izrezati iz evropskih tal, sicer miru in varnosti ne bo več. Glede na operacijsko vnemo Branka Grimsa, ki se je lotil izrezovanja rakastega tkiva iz evropskih tal in svojega skalpela zagotovo ne bo ustavil le pri radikalnem islamu, temveč bo potem pod nožem poiskal še vse sovražnike na svoji levi, bi bilo morda za narod bolj zdravo, če bi meje zaprli, preden se je Branko vrnil z Visa.