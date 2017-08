Igralec Matt LeBlanc je v pogovoru za USA Today povedal, da so mu leta 2009, ko so ukinili njegovo nanizanko »Joey«, ponudili vlogo Phila Dunphyja v seriji Sodobna družina. »Scenarij se mi je zdel res dober, a sem vedel, da nisem pravi za to vlogo,« se spominja LeBlanc. Na veliko srečo Tyja Burrella je vlogo, ki je njega izstrelila med televizijske zvezdnike, zavrnil. Burrel je za vlogo prejel tudi dve nagradi emmy.

LeBlanc pa ni edini igralec, ki je zavrnil takšno vlogo in tako nekomu naredil uslugo. Malo bi manjkalo, pa bi namesto Jona Hamma v vlogi Dona Draperja v Oglaševalcih (Mad Men) spremljali Thomasa Janea, a se je ta odločil drugače. Jack Nicholson, na primer, je zavrnil vlogo Michaela Corleoneja v ikoničnem Botru. »Takrat sem mislil, da morajo Indijanci igrati Indijance, Italijani pa Italijane. Veliko igralcev bi lahko nastopilo v tej vlogi, tudi jaz, a pravi Michael je bil zagotovo Al Pacino,« je pohvalil izbiro igralca za vlogo.

Christini Applegate je bilo kasneje žal, da je iz rok izpustila vlogo Elle Woods v Blondinki s Harvarda, v kateri je nastopila Reese Witherspoon. Strah jo je bilo namreč, da bi bila to zgolj še ena v vrsti vlog »puhoglavih blondink«. Applegateovo so gledalci namreč vzljubili v vlogi Kelly Bundy v nanizanki Družina za umret (Married… with Children). » Reese se je veliko bolje odrezala kot bi se jaz,« je pohvalila Witherspoonovo.

Will Smith v Matrici? V vlogi Nea v Matrici bi presenetljivo moral zaigrati Will Smith, ki je pred tem navduševal v filmih Možje v črnem in Dan neodvisnosti. »Vedel sem, da to ni zame,« je že pred leti povedal za portal Wired. Priznal je še, da ko je v vlogi kasneje gledal Keanuja Reevesa, je vedel, da bi sam vse skupaj zamočil. Verjetno si nihče tudi ne more predstavljati, da v vlogi Carrie Bradshaw v nanizanki Seks in mesto ne bi nastopila Sarah Jessica Parker. Leta 2009 je Dana Delany za Los Angeles Times povedala, da ji je avtor serije Darren Star ponudil to vlogo. Ravno takrat je nehala snemati več filmov, v kateri je prevladovala tematika o spolnosti, zato se je novemu projektu na to temo raje izognila. Ali ji je bilo kasneje kaj žal, ni povedala. Soprogu Parkerjeve Matthewu Brodericku pa se je med prsti izmuznila vloga Walterja Whita v nanizanki Kriva pota (Breaking Bad), v kateri je potem briljiral Bryan Cranston. Po navedbah nekaterih ameriških medijev se je za vlogo boril tudi John Cusack.