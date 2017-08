Na Hrvaškem so alarmirali vse gasilce v državi, ki jih bodo potrebovali za gašenje požarov v Dalmaciji. Hrvaško obrambno ministrstvo je pripravljeno poslati dodatnih 400 vojakov.

Pri Drnišu se z ognjenimi zublji bori 200 gasilcev in vojakov. Na pomoč so drevi prišla tudi gasilska letala. Napovedan je tudi prihod novih gasilcev iz notranjosti države, da bodo nadomestili utrujene kolege.

Načelnik štaba civilne zaščite v Drnišu Tomislav Dželalija je dejal, da požar na gori Promina še dolgo ne bo lokaliziran, predvsem zaradi nedostopnega terena. Požar se razteza na šestih kilometrih, ogenj je zajel tudi borov gozd na Promini.

Na območju Zadra so lokalizirali večino požarov, ki so v ponedeljek ogrožali stanovanjske hiše. Na območju Zadra je bilo več kot 260 gasilcev in približno 100 vojakov.

V Kninu prejeli osumljence za požar

Policisti v Kninu so v ponedeljek prijeli skupno najstnikov, ki jih sumijo podtikanja požarov. Danes so sporočili, da so enega mladoletnika osumili za povzročitev požara pri Kistanjih v šibeniško-kninski županiji, drugega pa za spodbujanje kaznivega dejanja.

Hrvaški avtoklub je sporočil, da je dalmatinska avtocesta kljub ognju, ki se ji je približal, odprta za ves promet tudi med odcepoma Benkovac in Pirovac. Odsek je bil v ponedeljek zaprt za promet zaradi požarov, danes pa velja omejitev hitrost na 60 kilometrov na uro zaradi dima, ki zmanjšuje vidljivost. So pa zaprte nekatere državne in lokalne ceste v zaledju Zadra in Šibenika.