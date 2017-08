Uporabniki lahko tridimenzionalni model, ki je dostopen tudi na občinski spletni strani, zavrtijo za 360 stopinj in si ga poljubno približajo za ogled podrobnosti. Na mestni občini se ob tem nadejajo, da bodo z interaktivno predstavitvijo spodbudili meščane, predvsem mlade, k raziskovanju in prepoznavanju ambrozije, poznane tudi pod imenom pelinolistna žvrklja. Rastlina, ki izvira iz Severne Amerike in so jo na staro celino v prejšnjem stoletju prinesli kot plevelno primes žitu in oljnicam, je namreč invazivna lahko zdravju nevarna, njen pelod pa je glavni krivec za jesenski seneni nahod. Da bi zmanjšali škodljive vplive ambrozije na zdravje ljudi, jo morajo imetniki zemljišč odstranjevati, za kar pa morajo rastlino prepoznati. Na občini upajo, da bo k temu pripomogel tudi novi interaktivni model rastline.