Medtem ko Domžale blestijo in navdušujejo na tekmah v kvalifikacijah za evropsko ligo, so njihove predstave v slovenski ligi povsem drugačne. Zadnji, že tretji neuspeh v sezoni, so si privoščili v šestem krogu z remijem proti Aluminiju (2:2), potem ko so rezervisti (v prvi enajsterici so bili le trije prvokategorniki Milić, Klemenčič, Balkovec) naivno zapravili vodstvo z 2:0. Domžale so sicer na lestvici tretje, a za vodilnima Olimpijo in Mariborom zaostajajo že sedem točk.

Mura neučinkovita v Šiški »V prvem polčasu smo bili zelo dobri, v drugem pa smo tekaško padli. Težave so nam povzročale predvsem dolge žoge Aluminija, po katerih nismo bili dovolj odločni pri skokih. Žal v moštvu nimamo dvaindvajsetih enakovrednih nogometašev. Nemogoče je igrati dve tekmi na teden z istimi igralci, zato moram delati rotacije,« je povedal trener Domžal Simon Rožman. Zgolj remiziral je tudi Marseille (1:1 doma proti Angersu), tekmec Domžal v kvalifikacijah za ligo Evropa. »Zasluženo smo osvojili točko, saj smo se vrnili po zaostanku 0:2 in prikazali zelo dobro predstavo,« je povedal napadalec Aluminija Žiga Škoflek, najboljši igralec tekme z golom in asistenco. V zadnji tekmi tretjega kroga v drugi slovenski ligi je Mura včeraj v Šiški premagala Ilirijo z 1:0 (0:0), potem ko je zapravila kopico priložnosti, saj je bilo razmerje v strelih 21:9 za goste. Strelec edinega gola pred 400 gledalci je bil Amadej Maroša v 63. minuti. Mura je znova prva z devetimi točkami, kolikor jih imata tudi Drava in Bravo.

Birsa podajalec in strelec Slovenski reprezentant Valter Birsa je bil med igralci, ki so najbolj navdušili v prvem krogu italijanskega prvenstva. Za zmago Chieva z 2:1 v Vidmu je naprej prispeval podajo, nato pa dosegel še evrogol, ki ga je soigralec v klubu in kapetan slovenske reprezentance Boštjan Cesar videl s klopi. Josip Iličić je debitiral za Atalanto, potem ko je zamenjal Jasmina Kurtića, a ni preprečil poraza proti Romi z 0:1. Favoriti Juventus, Napoli, Roma, Milan in Inter so dosegli pričakovane zmage. Špansko prvenstvo sta z lahkima zmagama začela prva favorita. Real Madrid je nadaljeval sanjski teden in v gosteh porazil Deportivo s 3:0, a je veselje pokvarila izključitev kapetana Sergia Ramosa (18. v karieri), ki je prejel dva rumena kartona. Barcelona je doma premagala Betis z 2:0, Messi pa je kar trikrat zadel okvir gola. Neymar že blesti v dresu PSG, ob zmagi proti Toulousu s 6:2 je prispeval dva gola in dve podaji. Po tekmi je udaril po vodstvu Barcelone z besedami: »Njen dres sem nosil štiri leta in bil zelo srečen. Prišel sem srečen, štiri leta igral srečen in Barcelono zapustil srečen, nisem pa bil zadovoljen z vodstvom. Če vprašate mene, ne bi smelo voditi takega kluba. Barcelona si zasluži boljše voditelje. To ve ves svet.«