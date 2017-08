Glavni razlog za njihovo skrb so zneski, ki jih morajo odšteti za nove knjige, delovne zvezke, zvezke in vse druge šolske potrebščine, vključno s šolsko torbo. Seznami potrebne opreme so dolgi, cene vse prej kot nizke, na srečo pa obstaja nekaj načinov, kako se lahko na začetek novega šolskega leta pripravite ceneje.

Izkoristite vse ugodnosti, ki so na voljo Občutek, ko si vaš otrok oprta novo šolsko torbo, polno novih reči, je seveda odličen, a tudi drag. Zato je veliko bolje, če se priprave potrebščin za naslednje leto lotite na racionalen način in s tem prihranite kar nekaj denarja. Najprej se morate (in svojega šolarja tudi) prepričati, da prav vseh potrebščin ni treba kupiti na novo. Del učbenikov si lahko izposodite iz šolskega učbeniškega sklada, v katerega ste se najverjetneje prijavili že ob koncu lanskega šolskega leta. Tako vam velikega dela knjig ne bo treba kupiti. Izkoristite lahko popuste, ki jih za nakupe potrebščin ponujajo papirnice, založbe in trgovski centri, pri čemer lahko velik del potrebščin kupite tudi prek spleta.

Z nekaj domišljije do polne torbe Preden se odpravite v trgovino, preglejte, katere potrebščine so še vedno povsem dobre tudi za naslednje leto. Šolsko torbo temeljito očistite in preglejte. Če so zadrge, ročaji, kolesa in tkanina še dobri, če se dajo madeži očistiti in če torba ni preveč »otročja«, se bo odlično obnesla. Deklicam jo lahko polepšate z različnimi okraski, ki jih našijete, prilepite ali kako drugače pritrdite na torbo, in ji tako povsem spremenite videz. Šolska torba lahko zdrži tudi tri ali štiri razrede, zato nakupu posvetite dovolj časa. Kljub temu, da so na seznamu, vam škarij, lepila, voščenk, tempera barvic, čopičev, šilčka, radirke in vrste drugih potrebščin ni treba ponovno kupiti. V papirnicah lahko dobite tudi posamezne barvice, s katerimi nadomestite manjkajoče. Šestilo bo z nekaj sreče in previdnosti zdržalo vso višjo stopnjo, lepilu je prav tako vseeno, v katerem razredu je, če se le ni posušilo in strdilo. Velik paket istih zvezkov je veliko cenejši od nakupa več različnih, ki jih boste morali med letom kupiti vsaj še enkrat.

Stvari, ki bodo v vsakem primeru nove Nekaterim nakupom novih potrebščin se kljub vsemu ne boste mogli izogniti. Šolske copate, dotrajano ali premajhno šolsko torbo, knjige in delovne zvezke, opremo za športno vzgojo in še nekaj specifičnih potrebščin boste morali kupiti oziroma zamenjati. Preverite, če se vam splača vse kupiti naenkrat in izkoristiti gotovinski popust ali nakup na obroke ali je ceneje vse potrebno poiskati v različnih trgovinah.

Potrebščine podpišite, zvezke in knjige pa zavijte Zavijanje knjig in zvezkov je za mlajše šolarje nadvse razburljivo. Da bo prijetno tudi za vas, se ga lotite vsaj kak teden pred prvim šolskim dnem. Primerno zaviti zvezki in knjige ter jasno in čitljivo podpisane potrebščine so prav tako eden od ukrepov za cenejše šolsko leto. Izgubljene reči bo otrok bolj verjetno dobil nazaj, z ovojem zavarovane knjige in zvezki pa bodo zdržali dlje. Za dolgo življenjsko dobo šolskih potrebščin je pomembno tudi to, kako otrok z njimi ravna. Razložite mu, zakaj je pomembno, da torbe ne meče po tleh, da jo zaščiti pred dežjem, da copati niso priročna in zasilna žoga za nogomet na hodniku in zakaj je škoda flomaster spremeniti v pihalnik za kroglice papirja. Razmislite tudi o tem, da vam lahko na barvice natisnejo ime in razred vašega šolarja, unikatne nalepke za na zvezke pa si z uporabo spletnih programov natisnite kar sami.