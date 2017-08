Vzroki za trčenje, po katerem je rušilec utrpel škodo na zadnjem levem bok, zaenkrat niso znani. Štiri od petih poškodovanih mornarjev so s helikopterjem že prepeljali v Singapur, nihče pa ni v življenjski ogroženosti. Peti poškodovani mornar ni potreboval zdravniške oskrbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi tanker Alnic MC, ki pluje pod liberijsko zastavo, je utrpel škodo na sprednjem delu plovila, približno sedem metrov nad vodno gladino, njegovi mornarji pa so nepoškodovani. Prav tako ne poročajo o razlitju nafte, navaja BBC.

Rušilec John S. McCain nosi ime po dveh nekdanjih admiralih ameriške mornarice - po dedku in očetu republikanskega senatorja iz Arizone Johna McCaina, ki je sporočil, da skupaj z ženo Cindy molita in mislita na pogrešane mornarje. Podobno je sporočil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Thoughts & prayers are w/ our @USNavy sailors aboard the #USSJohnSMcCain where search & rescue efforts are underway. https://t.co/DQU0zTRXNU