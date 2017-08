Gospod ne očita slovenski in jugoslovanski revolucionarni oblasti povojnih pobojev, ampak jih očita zaveznikom, ki so, ko je bilo vojne že konec, poslali ljudi domov (ne pobit, ampak domov). Kot v Srebrenici, ko so Srbi čisto v redu, le nizozemski vojaki so krivi, da je prišlo do takega masakra.

Nekaterim ljudem pa res ni nič jasno, še najmanj njihove kontroverzne izjave oziroma stališča, pa še na vplivnih mestih imamo mnogo takih. Nikjer v civiliziranem svetu se po končani vojni ne dela likvidacij vojakov, ki so bili pod različnimi vzroki vpleteni na strani poražencev, in verjamem, da zavezniki niso mogli predvideti, kaj se je dogajalo. Nikjer v civiliziranem svetu se ne pobija ljudi brez sodnih obravnav in evidence ter se trupel ne meče v jame kot trupla steklih psov.

Mnogo ljudi je bilo mobiliziranih in brez lastne volje v vojni. Ni bilo enostavno dobiti prave zveze za v gozd, saj je bilo nešteto pasti, kazni pa zelo krvave. Zato pa so sodišča, da se preveri argumente, ne pa da se pobija vsevprek. Spoštovani gospod Jožef Martini naj sam pri sebi dobro preudari, kaj je bilo prav in kaj narobe, in naj poskusi zbistriti misli, preden kaj napiše.

Dušan Mali, Ribnica