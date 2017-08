Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v medijih zaznala, da je v postopku javne obravnave še en pomemben zakon, ki ji ni bil poslan v pregled, da bi ocenila morebitna korupcijska tveganja. Gre za predlagani novi zakon o varstvu okolja, pri katerem bi KPK »tudi po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije morala imeti možnost, da poda mnenje o usklajenosti določb predloga zakona z zakoni in predpisi, ki urejajo področje preprečevanja korupcije in preprečevanja in odpravljanja nasprotja interesov, še pred obravnavo predloga zakona na vladi«.

MOP očitke zavrača Preventivno pregledovanje predlaganih predpisov z namenom zaznavanja in zmanjševanja korupcijskih tveganj je ena poglavitnih preventivnih dejavnosti KPK. Zato je po oceni komisije še posebno skrb vzbujajoče dejstvo, da je v zadnjem času deležna ignorance v zakonodajnih postopkih pri zakonih, ki prinašajo velika korupcijska tveganja; to sta tudi zakona o drugem tiru in o demografskem rezervnem skladu. Ob tem pri slednjem še »dodatno preseneča dejstvo, da komisija s predlogom zakona ni bila seznanjena, čeprav je predvidena celo kot prekrškovni organ«. Očitek komisije o »sprejemanju zakonov pod krinko« vsa tri ministrstva, pristojna za omenjene zakone, zanikajo. Kot so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, zakon o integriteti in preprečevanju korupcije od ministrstev nikjer ne zahteva pošiljanja osnutkov predpisov v pripravi v predhodni pregled komisiji, temveč slednji daje zgolj možnost, da se do predlaganih zakonov opredeli. »Osnutek zakona o varstvu okolja je še vedno v javni obravnavi, komisija pa ima vse možnosti, da ga pregleda in pošlje ministrstvu svoje mnenje o morebitnih korupcijskih tveganjih,« so poudarili na ministrstvu in ponovili, da bo obravnava trajala polna dva meseca (od 10. julija do 11. septembra). Nato so vendarle obljubili, da bodo predlog zakona glede na opozorilo komisije o korupcijskih tveganjih v okviru medresorske obravnave v pregled poslali tudi KPK.