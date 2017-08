Največjega avstrijskega športnega zvezdnika ta hip so po poškodbi s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Salzburgu. Iz avstrijske smučarske zveze so sporočili, da operativni poseg ni predviden.

Hirscher je najboljši alpski smučar zadnjih nekaj let. Avstrijski as, specialist za slalomske in veleslalomske zavoje, je minulo sezono končal z rekordnim šestim zaporednim naslovom skupnega zmagovalca svetovnega pokala v alpskem smučanju ter z osvojenima malima kristalnima globusoma v slalomu in veleslalomu. Februarja je na svetovnem prvenstvu v Sankt Moritzu osvojil tudi zlati medalji v slalomu in veleslalomu ter srebro v kombinaciji. Vsega skupaj je v svetovnem pokalu zbral že 45 zmag.

Čeprav poškodba prvega avstrijskega zvezdnika pomeni velik šok pred začetkom nove sezone, katere vrhunec bodo zimske olimpijske igre prihodnjega februarja v Južni Koreji, pa je 28-letni Salzburžan poškodbo sprejel s humorjem. Prek twitterja je čivknil: »Čas za počitek!«

Sezona svetovnega pokala se bo začela konec oktobra s tradicionalnim veleslalomskim uvodom v Söldnu.