Za prof. Edvarda Kovača je »Marijin praznik lepa priložnost, da tudi po cerkvah spregovorimo o dostojanstvu in lepoti žene«. Žene kajpak, ne ženske. Naključje. Pa kaj še. Pri nas se nobenemu katoliško usmerjenemu avtorju, ki hoče kaj lepega povedati o ženskah, niti po pomoti ne zapiše 'ženska', ta beseda non grata. Lepota in dostojanstvo gresta ženam in dekletom.

Ko Kovač poveličuje dekle in ženo (Družina, 13. avgust), citira Janeza Pavla II. Papež, pravi, je bil prepričan, da je »vsako dekle že po svoji naravi bliže neskončni lepoti in hkrati bolj dovzetno za večno dobroto, za samega Boga«. S tem papež Wojtyla ni hotel reči, dodaja, da »človek kot tak ne bi bil Božja podoba«, gre le za to, da je ta podobnost z Bogom »pri ženi« vidnejša. V ozadju te misli, nadaljuje Kovač, pa je »globok uvid v žensko dušo (no hvala bogu, vsaj duša je ženska), v kateri je treba prepoznati predvsem Božjo milino in spos