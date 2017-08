Kozolec, ki tudi razburja

Ob Tavčarjevem dvorcu je tudi kozolec, kjer se domala vsak konec tedna dogaja kaj veselega, tudi poročna slavja. Žal pa hrupne veselice motijo zlasti goste na bližnji turistični kmetiji in dogaja se, da svate obišče tudi policija. Ker se mora vsakdo držati pravil javnega reda in miru, to velja tudi za tiste, ki sredi noči navijejo glasbo do konca. V bližnje apartmaje (z imenom Cvetje v jeseni) prihaja veliko tujih gostov, ki na Visokem iščejo zlasti mir in naravo. Mimogrede: ves september je ob koncih tedna kozolec zaseden za različne vesele dogodke.