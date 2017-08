Popotniško žilico je Nataša začutila nekje v začetku svojih študentskih let. Navdušena nad odkrivanjem neznanega je skupaj s prijateljico in svojim komajda ustrezno delujočim avtomobilom brez klime prevozila ves Balkan.

»Takrat se mi je zdelo, da sem na koncu sveta. Nikoli ne bom pozabila tega osvobajajočega občutka, ki se še danes pojavi vsakič, ko grem na daljšo pot. Še zlasti ko me pot vodi prek oceana, bodisi na vzhod ali zahod,« zaupa svojo strast.

Ko so ti odprta vsa vrata

Ljubezen do raziskovanja novih kotičkov Nataša ohranja tudi danes, ko ima družino. Med njenima obema porodniškima dopustoma so obiskali Azijo. S hčerjo v nosilki so odkrivali čare Malezije, z enajstmesečnim sinkom so se podali v Indonezijo.

»Azijci so zaljubljeni v otroke, če pa potuješ z dojenčkom, so ti odprta vsaka vrata. In tako je tudi bilo. Ni bilo manj stresnega dopusta kot potovanje z malčki na daljni Orient. Razen počasnejšega ritma potovanja ter prilagoditev aktivnosti in izletov ne vidim drugih omejitev. Otroci so srečni, da so ob starših, kjer se počutijo varne. Z obiskom novih krajev se jim večajo socialnost, samozavest, odprtost do sveta in lastna bit. Hči zna še danes našteti vse otoke arhipelaga Gili, ki smo jih obiskali,« pove Miheličeva.

Tudi večja letališča, kot sta na primer v Katarju ali Dubaju, doda, so zelo prijazna družinam. Igralnice in otroški vozički so dostopni povsod, prav tako imajo družine prednost pri vstopu na letalo. Potem ko je v študentskih letih z nahrbtnikom na ramenih spontano in brezskrbno zatavala v še tako zakotne kraje, Nataša danes bivanje raje rezervira vnaprej.