Ministrstvo za okolje in prostor naj bi še ta mesec odločilo o pritožbi na okoljevarstveno soglasje enega od sosedov načrtovanega Ikeinega trgovskega objekta v Ljubljanskem BTC. Omenjeno soglasje je za Ikeo pomemben dokument, saj brez njega družba ne more dobiti gradbenega dovoljenja.

Če bi ministrstvo zavrnilo pritožbo soseda, ki ima v tem postopku status stranskega udeleženca, ima ta možnost sprožiti upravni spor, ki lahko traja še nekaj mesecev. Za švedskega pohištvenega velikana je še slabši scenarij, če ministrstvo pritožbi ugodi in agenciji za okolje naloži, naj ponovno odloči o izdaji okoljevarstvenega soglasja. Tudi ta postopek lahko traja še nekaj mesecev, na koncu pa se lahko pritožnik ponovno pritoži na ministrstvo ali sproži upravni spor.

Trgovino želijo odpreti čim prej

V družbi Ikea priznavajo, da se začetek gradnje trgovine po zastavljenih načrtih nekoliko odmika, a zagotavljajo: »Naš cilj še vedno ostaja, da gradnjo v Sloveniji začnemo čim prej in trgovino nato odpremo v letu dni od začetka gradnje.« Poleg pritožbe na izdano okoljevarstveno soglasje vplivajo na načrte Ikee tudi postopki pridobivanja zemljišč, ki so potrebna za gradnjo cest do novega trgovskega objekta. To je naloga Mestne občine Ljubljana, ki je naletela na nepričakovane težave.

Glavni dostop do Ikee bo urejen po novi cesti, ki povezuje Kajuhovo cesto in Ameriško ulico. Gre za podaljšek Kavčičeve ceste. Del zemljišča, ki je potreben za gradnjo te južne dostopne ceste, je v lasti družbe Protect GL, ki je v stečajnem postopku. Občina je hotela od stečajnega upravitelja Veljka Jana najprej odkupiti samo okoli 2500 kvadratnih metrov zemljišč na trasi nove ceste, Jan pa je hotel prodati vse zemljišče v enem kosu. Ker se jim ni uspelo dogovoriti, je občina novembra lani na upravni enoti sprožila postopek razlastitve.

Pozneje je zaprosila, naj upravna enota v postopek razlastitve vključi še dodatnih 970 kvadratnih metrov. Na trasi nove ceste namreč stojita objekta, ki jih bo morala občina porušiti. Ker pa del teh objektov sega tudi zunaj območja, predvidenega za gradnjo ceste, je občina hotela pridobiti še zemljišči, na katerih ležita preostanka stavb, da bi ju lahko v celoti porušila.

Toda upravna enota je zavrnila prošnjo občine za širitev območja za razlastitev, pritožbo občine pa je zavrnilo tudi ministrstvo za okolje in prostor. Na občini so prepričani, da bi upravna enota in ministrstvo morala upoštevati, da je javni interes izkazan tudi za naknadno zahtevana zemljišča Protecta ne glede na to, da na njih v občinskem prostorskem načrtu ni zarisana trasa nove ceste. »Občina v prostorskem aktu ne more predvideti ceste tam, kjer cesta dejansko ne bo potekala, in ne more določiti namenske rabe cest v večjem obsegu, kot je predviden koridor ceste, zgolj zato, da bo imela podlago, da doseže njegovo razlastitev,« so sporočili iz mestne hiše. »Edino, kar občina lahko stori, je, da sproži upravni spor. Rok za vložitev upravnega spora se še ni iztekel,« so povedali.