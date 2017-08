Woods je bil pod vplivom protibolečinskih tablet Vicodina in Dilaudida ter pomirjeval oziroma sredstev za težave s spanjem Xanaxa in Ambiena. Prav tako so v njegovi krvi našli sledi marihuane, ki jo je sicer na Floridi možno legalno dobiti na recept. Woods je dejal, »da je zdravila jemal zaradi bolečin po operaciji hrbta in težav z nespečnostjo«. Po aretaciji je obžaloval, da je želel brez pomoči zdravnikov obvladovati svoje težave in se opravičil svojim oboževalcem. Ali je imel Američan recept za navedena zdravila, zaenkrat ni jasno.