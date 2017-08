Prenos v živo, v katerem bodo sodelujoči muzeji ponudili vpogled v Sončnice, se bo ob 18.50 začel v Narodni galeriji v Londonu. Ob 19.10 bo sledil Van Goghov muzej v Amsterdamu, ki bo ob 19.30 predal štafeto Novi pinakoteki v Münchnu, ta pa ob 19.50 Muzeju umetnosti v Filadelfiji. Kot zadnji bo vnaprej posneti video ob 20.10 predvajal Seiji Togo Memorial Sompo Japan Nipponkoa Museum of Art v Tokiu.

»Van Goghove Sončnice navdihujejo ljudi po vsem svetu že generacije,« je poudaril direktor amsterdamskega muzeja Axel Rüger. »Ker pa se pet slik nahaja na različnih celinah, jih še ni bilo mogoče videti skupaj. To se je zdaj spremenilo. Izjemno smo ponosni na ta mejnik, ki se odlično sklada s poslanstvom Van Goghovega muzeja: omogočiti dostop do življenja in dela Vincenta van Gogha,« je dodal Rüger.

Slike Sončnic, ki sodijo med najbolj prepoznavna dela nizozemskega umetnika, so nastale med letoma 1888 in 1889, ko je Van Gogh živel v Arlesu na jugu Francije. Zanj so imele poseben pomen. V pismu nekemu prijatelju je slikar zapisal, da izražajo »hvaležnost«.