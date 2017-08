Krimovke so začetek priprav opravile v Beli Krajini, kjer so se poleg treningov ukvarjale tudi z dejavnostmi, ki jih ponuja tamkajšnja reka Kolpa z okolico. Skupne priprave v Podgorici v Črni gori in tekme za trening z domačo Budućnostjo so (p)ostale že tradicija, domačemu občinstvu pa se bodo v dvorani na Galjevici prvič predstavile v petek, 18. avgusta, ob 19.30 proti hrvaški Podravki na tradicionalnem Kandijevem memorialu. Na turnirju bosta sodelovala tudi avstrijski Hypo in Budućnost, Krim pa nato čaka še nastop na mednarodnem turnirju v Budimpešti.

Trener Uroš Bregar ima na razpolago precej spremenjen igralski kader v primerjavi z minulo sezono, saj je sedem igralk odšlo, prav toliko jih je tudi prišlo. Po lanski sezoni ali že prej so klub zapustile Slovenki Nina Jeriček (konec kariere) in Lara Hrnčič, Hrvatici Vesna Milanović Litre in Valentina Blažević, Francozinja Laura Kamdop, Makedonka Mirjeta Bajramoska in Srbkinja Tamara Georgijev. Toda klubu je kljub sanaciji dolgov iz preteklosti, ki se je malce zavlekla in naj bi trajala še leto ali dve, uspelo privabiti sedmerico igralk: v staro jato sta se vrnili Slovenki Tamara Mavsar (levo krilo) in Sanja Gregorc (krožna napadalka), novinke pa so slovenska reprezentantka Tjaša Stanko, Grkinja Lamprini Tsakalou (srednja zunanja), Črnogorka Jelena Despotović, Švedinja Maria Adler (obe levi zunanji) in Ukrajinka Olga Perederij (krožna napadalka), novinec v strokovnem štabu pa je tudi makedonski fizioterapevt Goran Ilievski, ki z družino zadnja tri leta živi v Ljubljani.

»Ekipa je dokaj nova, Krimovi cilji pa postavljeni,« pravi trener Uroš Bregar, ki ga med letošnjo sezono čaka v vlogi selektorja ženske izbrane vrste Slovenije tudi zahteven reprezentančni preizkus – nastop na decembrskem SP v Nemčiji, kjer bo Slovenija (na SP se je uvrstila prvič po 12 letih) igrala v težki skupini A v Trierju, v kateri so še Francija, Romunija, Španija, Angola in Paragvaj. A trenutno so Bregarjeve misli usmerjene le na Krim, za katerega je ponovna osvojitev vseh treh slovenskih lovorik (prvenstvo, pokal in superpokal) glede na kakovost tekmic, proračun in drugo že »delovna obveznost«.

Precej drugače je v ligi prvakinj, kjer Krimu že dolgo ni uspel odmevnejši dosežek. Na žrebu skupin na ljubljanskem gradu, pri katerem je sodelovala tudi Mavsarjeva, po enem letu igranja za Vardar povratnica v Stožice, so krimovke za nasprotnice v skupini A dobile romunsko ekipo CSM Bukarešta, danski Nyköbing in poljsko Gdynio. Pred Krimovo 23. zaporedno sezono med evropsko elito – klub naj bi v tej sezoni imel dober milijon evrov proračuna – trener Bregar napoveduje: »Prvi vrhunec pripravljenosti načrtujemo in potrebujemo že na začetku oktobra, ko se začne liga prvakinj. V njej želimo najprej ponoviti uspeh iz lanske sezone, ko smo se uvrstili med dvanajst najboljših v Evropi, nato pa bi želeli narediti še korak naprej in se uvrstiti v četrtfinale, torej med najboljših osem.«