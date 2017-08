V Slovenskih železnicah so pojasnili, da predmete, ki jih potniki izgubijo na vlakih ali na območju SŽ, zbirajo in shranjujejo v zbirnih centrih v Ljubljani in Mariboru. Med izgubljenimi predmeti so zelo pogosto nahrbtniki, osebni dokumenti, dežniki, očala, kosi oblačil, ključi, mobilni telefoni, prenosniki in podobno. Zgodilo se je tudi, da je nekdo pozabil otroški voziček.

Predmeti brez vrednosti k humanitarnim organizacijam Seznam najdenih predmetov objavljajo na svoji spletni strani, večkrat pa potnike o njih obvestijo tudi prek družbenih omrežij. V 80 odstotkih primerov jih potniki pridejo iskat, preostale hranijo leto dni, nato jih zavržejo. Tiste večjih vrednosti pa predajo policiji. Podoben nabor izgubljenih predmetov beležijo v ljubljanskem potniškem prometu (LPP). Najpogosteje za potniki ostanejo pozabljeni kosi oblačil, dežniki, denarnice, dokumenti, telefoni, računalniki, pa tudi čevlji, zdravila, sadje in zelenjava. Vrednejše predmete, kot so telefoni, prenosniki, denarnice, dokumente, pridejo ljudje običajno iskat. Sicer o njihovi najdbi obvestijo policijo. Slednjo obvestijo tudi o najdbi dokumentov tujcev, slovenske državljane pa poskušajo obvestiti tudi sami, če uspejo pridobiti njihov kontakt. Predmete, ki nimajo kakšne večje vrednosti, po treh mesecih namenijo humanitarnim organizacijam.